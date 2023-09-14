https://ria.ru/20230914/odnoklassniki-1896322884.html

Одноклассники запускают обновленную "Академию контента"

Одноклассники запускают обновленную "Академию контента" - РИА Новости, 14.09.2023

Одноклассники запускают обновленную "Академию контента"

"Академия контента 2.0" — это бесплатный образовательный проект команды соцсети, который объединит всех, кто уже ведет свой блог, хочет выйти на новый уровень... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:27

2023-09-14T14:27

2023-09-14T14:27

одноклассники

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Академия контента 2.0" — это бесплатный образовательный проект команды соцсети, который объединит всех, кто уже ведет свой блог, хочет выйти на новый уровень популярности, развить свой личный бренд и стать известным широкой аудитории. Курс продлится один месяц и будет состоять из десяти уроков.Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке. Кроме того, студенты будут получать обратную связь от блогеров-преподавателей и сотрудников соцсети. Лучшие ученики получат сертификаты на покупку техники для съемок контента и возможность сотрудничества с командой по работе с авторами контента ОК.Спикерами Академии станут инфлюенсеры и эксперты по работе с личным брендом, которые известны широкой аудитории.Например, среди преподавателей заявлены: Ана Мавричева, Катя Гершуни, Ольга Гладкова, Екатерина Михайлова, Екатерина Пискунова, Тани Шуваева, Маргарита Распопова.После прохождения всех уроков студенты смогут пройти тест на закрепление нового материала. Пользователи, которые по итогам обучения наберут не менее 25 баллов из максимально возможных 30, получат электронный сертификат о прохождении курса от ОК. Трое лучших выпускников получат сертификаты на покупки техники для ведения своего блога. А также у лучших выпускников будет дополнительная поддержка команды ОК по работе с авторами.Чтобы стать студентом курса, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта.В прошлом "Академия контента" была посвящена тому, как делать интересный контент, снимать фото и видео, находить единомышленников. Учениками курса стали более 4,5 тыс. пользователей соцсети, и лучшие из них получили поддержку в развитии блога от соцсети Одноклассники.

https://ria.ru/20230831/odnoklassniki-1893397031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники