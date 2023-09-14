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ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/obstrely-1896228347.html
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.09.2023
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 188 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:26
2023-09-14T00:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
донецк
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 188 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 57 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. В частности, на донецком направлении украинские войска совершили обстрелы из РСЗО, AGM-88 HARM и артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. По данным ведомства, горловское направление украинские войска обстреливали из РСЗО, ударного БпЛА, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, а ясиноватское направление из артиллерии 155 миллиметров. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 188 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц в Донецке и Горловке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 98 обстрелов.
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донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела украинскими военными
Разрушения после обстрела украинскими военными - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разрушения после обстрела украинскими военными. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 188 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 57 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства.
В частности, на донецком направлении украинские войска совершили обстрелы из РСЗО, AGM-88 HARM и артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. По данным ведомства, горловское направление украинские войска обстреливали из РСЗО, ударного БпЛА, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, а ясиноватское направление из артиллерии 155 миллиметров.
Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 188 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц в Донецке и Горловке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 98 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецкСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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