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ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.09.2023

ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 188 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:26

2023-09-14T00:26

2023-09-14T00:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

донецк

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 188 боеприпасов, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 57 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. В частности, на донецком направлении украинские войска совершили обстрелы из РСЗО, AGM-88 HARM и артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. По данным ведомства, горловское направление украинские войска обстреливали из РСЗО, ударного БпЛА, артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, а ясиноватское направление из артиллерии 155 миллиметров. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 188 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц в Донецке и Горловке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 98 обстрелов.

https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896220061.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

россия

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донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк, россия, происшествия