Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 14.09.2023 (обновлено: 17:23 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/obstrel-1896365998.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 14.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска за пять минуть выпустили 12 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:15
2023-09-14T17:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
макеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896190489_0:408:963:950_1920x0_80_0_0_50480cf242f5410f0859934fedb3cd5a.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минуть выпустили 12 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)." Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 16.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 16.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - рассказали в представительстве.Через пять минут в 17.00 ВСУ выпустили еще пять кассетных снарядов по Киевскому району Донецка и Макеевке. Кроме того, в 16.45 украинские войска также открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230914/katastrofa-1896347377.html
донецк
донецкая народная республика
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896190489_0:210:963:932_1920x0_80_0_0_9305236590c82125721c93f2f5554e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Макеевка
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 12 кассетных снарядов

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минуть выпустили 12 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
" Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 16.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 16.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - рассказали в представительстве.
Здание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Тяжелейшие удары". В Киеве сообщили о катастрофе по всей Украине
Вчера, 15:48
Через пять минут в 17.00 ВСУ выпустили еще пять кассетных снарядов по Киевскому району Донецка и Макеевке. Кроме того, в 16.45 украинские войска также открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 сентября, 16:38
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМакеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала