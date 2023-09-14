https://ria.ru/20230914/obstrel-1896365998.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 14.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска за пять минуть выпустили 12 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:15

2023-09-14T17:15

2023-09-14T17:23

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

макеевка

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минуть выпустили 12 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)." Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 16.55 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 16.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - рассказали в представительстве.Через пять минут в 17.00 ВСУ выпустили еще пять кассетных снарядов по Киевскому району Донецка и Макеевке. Кроме того, в 16.45 украинские войска также открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230914/katastrofa-1896347377.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, макеевка