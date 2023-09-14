https://ria.ru/20230914/obstrel-1896273198.html

При обстреле Курской области пострадал мирный житель

При обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.09.2023

При обстреле Курской области пострадал мирный житель

Мужчина получил легкое ранение после обстрела Глушковского района Курской области, его госпитализировали, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:32

2023-09-14T11:32

2023-09-14T11:42

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Мужчина получил легкое ранение после обстрела Глушковского района Курской области, его госпитализировали, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале."ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Старовойт."Прилеты" зафиксированы в Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района.Утром в четверг противник нанес удары по приграничным Кореневскому и Глушковскому районам Курской области. В результате погиб сотрудник спиртзавода, который находится в Тёткино Глушковского района. Кроме того, в селе Гордеевка была повреждена инженерная инфраструктура.

https://ria.ru/20230914/zhurnalisty-1896273908.html

курская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область