https://ria.ru/20230914/obstrel-1896273198.html
При обстреле Курской области пострадал мирный житель
При обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.09.2023
При обстреле Курской области пострадал мирный житель
Мужчина получил легкое ранение после обстрела Глушковского района Курской области, его госпитализировали, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:32
2023-09-14T11:32
2023-09-14T11:42
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Мужчина получил легкое ранение после обстрела Глушковского района Курской области, его госпитализировали, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале."ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Старовойт."Прилеты" зафиксированы в Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района.Утром в четверг противник нанес удары по приграничным Кореневскому и Глушковскому районам Курской области. В результате погиб сотрудник спиртзавода, который находится в Тёткино Глушковского района. Кроме того, в селе Гордеевка была повреждена инженерная инфраструктура.
https://ria.ru/20230914/zhurnalisty-1896273908.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
При обстреле Курской области пострадал мирный житель
При обстреле Курской области пострадал еще один мужчина, он госпитализирован