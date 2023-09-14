Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 14.09.2023 (обновлено: 11:42 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/obstrel-1896273198.html
При обстреле Курской области пострадал мирный житель
При обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.09.2023
При обстреле Курской области пострадал мирный житель
Мужчина получил легкое ранение после обстрела Глушковского района Курской области, его госпитализировали, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:32
2023-09-14T11:42
происшествия
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Мужчина получил легкое ранение после обстрела Глушковского района Курской области, его госпитализировали, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале."ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Старовойт."Прилеты" зафиксированы в Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района.Утром в четверг противник нанес удары по приграничным Кореневскому и Глушковскому районам Курской области. В результате погиб сотрудник спиртзавода, который находится в Тёткино Глушковского района. Кроме того, в селе Гордеевка была повреждена инженерная инфраструктура.
https://ria.ru/20230914/zhurnalisty-1896273908.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
При обстреле Курской области пострадал мирный житель

При обстреле Курской области пострадал еще один мужчина, он госпитализирован

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Мужчина получил легкое ранение после обстрела Глушковского района Курской области, его госпитализировали, сообщил в четверг губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
"ВСУ продолжают обстреливать приграничные районы Курской области. Есть один пострадавший: мужчина с лёгким ранением госпитализирован в Глушковскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Старовойт.
"Прилеты" зафиксированы в Елизаветовке, посёлках Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района.
Утром в четверг противник нанес удары по приграничным Кореневскому и Глушковскому районам Курской области. В результате погиб сотрудник спиртзавода, который находится в Тёткино Глушковского района. Кроме того, в селе Гордеевка была повреждена инженерная инфраструктура.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
СЖР рекомендовал журналистам воспринять угрозы с Украины всерьез
Вчера, 11:36
 
ПроисшествияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала