https://ria.ru/20230914/obstrel-1896263600.html

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 130 раз

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 130 раз - РИА Новости, 14.09.2023

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 130 раз

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные территории Белгородской области более 130 раз, в том числе город Шебекино был обстрелян 16 раз,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:57

2023-09-14T10:57

2023-09-14T10:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли приграничные территории Белгородской области более 130 раз, в том числе город Шебекино был обстрелян 16 раз, повреждены здания на предприятии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В четверг губернатор в своем телеграм-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 13 сентября: обстрелам подверглись пять приграничных муниципалитетов, общее число выпущенных снарядов составило 137, в том числе шесть взрывных устройств было сброшено с дронов. Также, по информации главы региона, в Валуйском округе поселок Уразово был обстрелян из РСЗО "Град". "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – три, по селам Наумовка и Нехотеевка – по 6 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса, в селе Солнцевка – один осколочный боеприпас", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе по окраине поселка Уразово выпущено два снаряда из РСЗО "Град". Пострадавших нет, но в результате обстрела в двух социальных объектах выбиты окна. Село Вериговка два раза обстреляно из ствольной артиллерии. По селу Долгое выпущено 11 минометных снарядов. Над селом Тулянка системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа, последствий на земле нет. По словам главы области, в Волоконовском районе в хуторе Плотвянка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. В Грайворонском городском округе по окраинам поселка Горьковский и села Мокрая Орловка выпущено в сумме 15 минометных снарядов, по МАПП "Грайворон" – 10 минометных снарядов. ⠀"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела поврежден фасад одного из заведений общепита. Также повреждения получили помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий", - уточнил Гладков. Также в округе по селам Середа, Белянка и хутору Марьино выпущено в сумме 19 минометных снарядов. В Белянке уничтожен экскаватор, проводивший работы около границы, отметил губернатор. В селе Муром с дрона сброшен один осколочный боеприпас. По селу Новая Таволжанка выпустили 10 гранатометных выстрелов и 5 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20230914/khod-1896254635.html

https://ria.ru/20230914/oktyabr-1896240234.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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Варвара Скокшина

белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия