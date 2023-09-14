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НПО из США и Эстонии включили в список нежелательных в России - РИА Новости, 14.09.2023
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18:05 14.09.2023 (обновлено: 18:08 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/npo-1896379431.html
НПО из США и Эстонии включили в список нежелательных в России
НПО из США и Эстонии включили в список нежелательных в России - РИА Новости, 14.09.2023
НПО из США и Эстонии включили в список нежелательных в России
Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельности признана нежелательной в РФ фонд "Свободная Бурятия" и Центр... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:05
2023-09-14T18:08
россия
сша
эстония
генеральная прокуратура рф
санкции
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельности признана нежелательной в РФ фонд "Свободная Бурятия" и Центр развития коренных народов, сообщается на сайте ведомства. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные организации: Free Buryatia Foundation (Фонд "Свободная Бурятия"), США; URALIC Keskus MTÜ (URALIC Centre of Indigenous Peoples, MTÜ Polisrahvaste Arengu Keskus, "Центр "Uralic", "Центр развития коренных народов") (Эстония)", - говорится в сообщении. Ранее Генпрокуратура признала деятельность обеих НПО нежелательной в России.
https://ria.ru/20230914/posol-1896335139.html
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россия, сша, эстония, генеральная прокуратура рф, санкции
Россия, США, Эстония, Генеральная прокуратура РФ, Санкции
НПО из США и Эстонии включили в список нежелательных в России

Минюст включил американскую и эстонскую НПО в перечень нежелательных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельности признана нежелательной в РФ фонд "Свободная Бурятия" и Центр развития коренных народов, сообщается на сайте ведомства.
Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные организации: Free Buryatia Foundation (Фонд "Свободная Бурятия"), США; URALIC Keskus MTÜ (URALIC Centre of Indigenous Peoples, MTÜ Polisrahvaste Arengu Keskus, "Центр "Uralic", "Центр развития коренных народов") (Эстония)", - говорится в сообщении.
Ранее Генпрокуратура признала деятельность обеих НПО нежелательной в России.
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