https://ria.ru/20230914/npo-1896379431.html

НПО из США и Эстонии включили в список нежелательных в России

НПО из США и Эстонии включили в список нежелательных в России - РИА Новости, 14.09.2023

НПО из США и Эстонии включили в список нежелательных в России

Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельности признана нежелательной в РФ фонд "Свободная Бурятия" и Центр... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:05

2023-09-14T18:05

2023-09-14T18:08

россия

сша

эстония

генеральная прокуратура рф

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/43/1509024324_0:31:2400:1381_1920x0_80_0_0_6a9777b36ff903b08d0883b1a8093645.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень неправительственных организаций, чья деятельности признана нежелательной в РФ фонд "Свободная Бурятия" и Центр развития коренных народов, сообщается на сайте ведомства. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные организации: Free Buryatia Foundation (Фонд "Свободная Бурятия"), США; URALIC Keskus MTÜ (URALIC Centre of Indigenous Peoples, MTÜ Polisrahvaste Arengu Keskus, "Центр "Uralic", "Центр развития коренных народов") (Эстония)", - говорится в сообщении. Ранее Генпрокуратура признала деятельность обеих НПО нежелательной в России.

https://ria.ru/20230914/posol-1896335139.html

россия

сша

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, эстония, генеральная прокуратура рф, санкции