https://ria.ru/20230914/neft-1896414647.html

Британия продлила разрешение на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию

Британия продлила разрешение на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию - РИА Новости, 14.09.2023

Британия продлила разрешение на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию

Великобритания продлила разрешение на морские перевозки нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию до 28 июня 2024 года, говорится в лицензии британских властей. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T21:10

2023-09-14T21:10

2023-09-14T21:10

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сахалин-2

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Великобритания продлила разрешение на морские перевозки нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию до 28 июня 2024 года, говорится в лицензии британских властей. "Разрешает поставку или доставку судном российской нефти, полученной на или отправляемой с проекта "Сахалин-2" с точки в России в точку в Японии... 14 сентября 2023 года генеральная лицензия... была изменена, чтобы продлить срок действия... исключения по проекту "Сахалин-2" до 28 июня 2024 года", - говорится в опубликованной на сайте правительства в четверг лицензии. Ранее в четверг аналогичное решение приняли и США. "Сахалин 2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое).

https://ria.ru/20230914/neft-1896371611.html

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экономика, япония, сахалин-2, великобритания, цены на нефть, россия