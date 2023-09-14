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Британия продлила разрешение на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию - РИА Новости, 14.09.2023
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21:10 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/neft-1896414647.html
Британия продлила разрешение на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию
Британия продлила разрешение на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию - РИА Новости, 14.09.2023
Британия продлила разрешение на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию
Великобритания продлила разрешение на морские перевозки нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию до 28 июня 2024 года, говорится в лицензии британских властей. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:10
2023-09-14T21:10
экономика
япония
сахалин-2
великобритания
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Великобритания продлила разрешение на морские перевозки нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию до 28 июня 2024 года, говорится в лицензии британских властей. "Разрешает поставку или доставку судном российской нефти, полученной на или отправляемой с проекта "Сахалин-2" с точки в России в точку в Японии... 14 сентября 2023 года генеральная лицензия... была изменена, чтобы продлить срок действия... исключения по проекту "Сахалин-2" до 28 июня 2024 года", - говорится в опубликованной на сайте правительства в четверг лицензии. Ранее в четверг аналогичное решение приняли и США. "Сахалин 2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое).
https://ria.ru/20230914/neft-1896371611.html
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экономика, япония, сахалин-2, великобритания, цены на нефть, россия
Экономика, Япония, Сахалин-2, Великобритания, Цены на нефть, Россия
Британия продлила разрешение на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию

Британия продлила поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию до 28 июня 2024 года

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Великобритания продлила разрешение на морские перевозки нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию до 28 июня 2024 года, говорится в лицензии британских властей.
«
"Разрешает поставку или доставку судном российской нефти, полученной на или отправляемой с проекта "Сахалин-2" с точки в России в точку в Японии... 14 сентября 2023 года генеральная лицензия... была изменена, чтобы продлить срок действия... исключения по проекту "Сахалин-2" до 28 июня 2024 года", - говорится в опубликованной на сайте правительства в четверг лицензии.
Месторождение на шельфе острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
США продлили разрешение на морскую перевозку нефти с "Сахалина-2" в Японию
Вчера, 17:34
Ранее в четверг аналогичное решение приняли и США.
"Сахалин 2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое).
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ЭкономикаЯпонияСахалин-2ВеликобританияЦены на нефтьРоссия
 
 
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