https://ria.ru/20230914/neft-1896313855.html

Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель - РИА Новости, 14.09.2023

Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:53

2023-09-14T13:53

2023-09-14T14:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

brent

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов.По состоянию на 13:53 мск цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent выросла на 1,25 процента — до 93,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,32 процента, до 89,69 доллара.По данным торгов, мировые цены на нефть растут в четверг более чем на один процент. Это происходит на фоне прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые ожидают дефицита сырья на рынке.На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные доклады по рынку нефти, где указали в своих прогнозах на отставание предложения от спроса. Как следует из документа Организации стран — экспортеров нефти, при сохранении добычи на уровне третьего квартала в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть во втором полугодии текущего года превысит предложение на 1,24 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230911/neft-1895479254.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, brent, россия