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Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель - РИА Новости, 14.09.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:53 14.09.2023 (обновлено: 14:53 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/neft-1896313855.html
Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель - РИА Новости, 14.09.2023
Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:53
2023-09-14T14:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов.По состоянию на 13:53 мск цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent выросла на 1,25 процента — до 93,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,32 процента, до 89,69 доллара.По данным торгов, мировые цены на нефть растут в четверг более чем на один процент. Это происходит на фоне прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые ожидают дефицита сырья на рынке.На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные доклады по рынку нефти, где указали в своих прогнозах на отставание предложения от спроса. Как следует из документа Организации стран — экспортеров нефти, при сохранении добычи на уровне третьего квартала в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть во втором полугодии текущего года превысит предложение на 1,24 миллиона баррелей в сутки.
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экономика, цены на нефть, brent, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, Россия
Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила 93 доллара за баррель впервые с 16 ноября прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 13:53 мск цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent выросла на 1,25 процента — до 93,03 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,32 процента, до 89,69 доллара.
По данным торгов, мировые цены на нефть растут в четверг более чем на один процент. Это происходит на фоне прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые ожидают дефицита сырья на рынке.
На этой неделе ОПЕК и МЭА опубликовали ежемесячные доклады по рынку нефти, где указали в своих прогнозах на отставание предложения от спроса. Как следует из документа Организации стран — экспортеров нефти, при сохранении добычи на уровне третьего квартала в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. По оценке МЭА, мировой спрос на нефть во втором полугодии текущего года превысит предложение на 1,24 миллиона баррелей в сутки.
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