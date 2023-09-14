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Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины - РИА Новости, 14.09.2023
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17:40 14.09.2023 (обновлено: 17:55 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/naznachenie-1896372358.html
Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины
Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины - РИА Новости, 14.09.2023
Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины
Президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:40
2023-09-14T17:55
в мире
украина
джо байден
сша
пенни прицкер
барак обама
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни Прицкер.Пенни Прицкер - миллиардерша и министр торговли в администрации Барака Обамы."Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новым специальным представителем США по вопросам восстановления экономики Украины", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
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в мире, украина, джо байден, сша, пенни прицкер, барак обама
В мире, Украина, Джо Байден, США, Пенни Прицкер, Барак Обама
Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины

Байден назначил Прицкер спецпредставителем по восстановлению экономики Украины

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни Прицкер.
Пенни Прицкер - миллиардерша и министр торговли в администрации Барака Обамы.
«
"Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новым специальным представителем США по вопросам восстановления экономики Украины", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
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В миреУкраинаДжо БайденСШАПенни ПрицкерБарак Обама
 
 
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