https://ria.ru/20230914/naznachenie-1896372358.html

Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины

Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины - РИА Новости, 14.09.2023

Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины

Президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:40

2023-09-14T17:40

2023-09-14T17:55

в мире

украина

джо байден

сша

пенни прицкер

барак обама

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни Прицкер.Пенни Прицкер - миллиардерша и министр торговли в администрации Барака Обамы."Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новым специальным представителем США по вопросам восстановления экономики Украины", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

https://ria.ru/20230830/obyasneniya-1893280406.html

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, украина, джо байден, сша, пенни прицкер, барак обама