https://ria.ru/20230914/naznachenie-1896372358.html
Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины
Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины - РИА Новости, 14.09.2023
Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины
Президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:40
2023-09-14T17:40
2023-09-14T17:55
в мире
украина
джо байден
сша
пенни прицкер
барак обама
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что назначил нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины, ей стала экс-министр торговли Пенни Прицкер.Пенни Прицкер - миллиардерша и министр торговли в администрации Барака Обамы."Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новым специальным представителем США по вопросам восстановления экономики Украины", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
https://ria.ru/20230830/obyasneniya-1893280406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, джо байден, сша, пенни прицкер, барак обама
В мире, Украина, Джо Байден, США, Пенни Прицкер, Барак Обама
Байден назначил спецпредставителя по восстановлению экономики Украины
Байден назначил Прицкер спецпредставителем по восстановлению экономики Украины