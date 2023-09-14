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Командующий ВС Норвегии заявил о критическом дефиците боеприпасов у НАТО - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/nato-1896359677.html
Командующий ВС Норвегии заявил о критическом дефиците боеприпасов у НАТО
Командующий ВС Норвегии заявил о критическом дефиците боеприпасов у НАТО - РИА Новости, 14.09.2023
Командующий ВС Норвегии заявил о критическом дефиците боеприпасов у НАТО
Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил норвежской газете VG о критически малых запасах боеприпасов и ракет НАТО в преддверии... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
норвегия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил норвежской газете VG о критически малых запасах боеприпасов и ракет НАТО в преддверии встречи главнокомандующих альянса. "(Вооружение - ред.) по-прежнему идет слишком медленно. Все главнокомандующие, с которыми я разговаривал, говорят, что потребность в новом вооружении превосходит производство", - заявил Кристофферсен. Военный комитет НАТО проведет встречу повышенной секретности в столице Норвегии Осло в субботу. На встрече будут присутствовать 31 главнокомандующий ВС стран-членов НАТО, а также Швеции. Швеция и Финляндия в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями.
https://ria.ru/20230911/kontrnastuplenie-1895515517.html
https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html
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в мире, норвегия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Норвегия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командующий ВС Норвегии заявил о критическом дефиците боеприпасов у НАТО

Норвежский генерал Кристофферсен: НАТО критически не хватает боеприпасов и ракет

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил норвежской газете VG о критически малых запасах боеприпасов и ракет НАТО в преддверии встречи главнокомандующих альянса.
"(Вооружение - ред.) по-прежнему идет слишком медленно. Все главнокомандующие, с которыми я разговаривал, говорят, что потребность в новом вооружении превосходит производство", - заявил Кристофферсен.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
СМИ: западные оценки "контрнаступа" ВСУ в кулуарах пессимистичнее публичных
11 сентября, 11:18
Военный комитет НАТО проведет встречу повышенной секретности в столице Норвегии Осло в субботу. На встрече будут присутствовать 31 главнокомандующий ВС стран-членов НАТО, а также Швеции.
Швеция и Финляндия в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНорвегияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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