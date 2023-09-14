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В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники - РИА Новости, 14.09.2023
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16:42 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/nalog-1896359992.html
В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники
В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники - РИА Новости, 14.09.2023
В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники
Кабмин Украины предложил направить НДФЛ с доходов военных на закупку военной техники и производство оружия, принятие такого закона позволит в следующем году... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:42
украина
денис шмыгаль
в мире
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Кабмин Украины предложил направить НДФЛ с доходов военных на закупку военной техники и производство оружия, принятие такого закона позволит в следующем году привлечь более 2,5 миллиарда долларов на эти цели, написал в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого кабинет министров подал законопроект, которым предлагается, что военный налог на доходы физлиц - налог, который государство платит за военных - пойдет на закупку техники и собственное производство оружия", - заявил Шмыгаль. По его словам, с февраля прошлого года доходы местных бюджетов от "военного" НДФЛ увеличились в восемь раз. По его прогнозам, в этом году эта сумма превысит 96 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов). "Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 миллиардов гривен (почти 700 миллионов долларов – ред.) в этом году и 93,7 миллиарда гривен (более 2,5 миллиарда долларов – ред.) в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - отметил Шмыгаль.
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896294604.html
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украина, денис шмыгаль, в мире
Украина, Денис Шмыгаль, В мире
В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники

Правительство Украины хочет направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Кабмин Украины предложил направить НДФЛ с доходов военных на закупку военной техники и производство оружия, принятие такого закона позволит в следующем году привлечь более 2,5 миллиарда долларов на эти цели, написал в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого кабинет министров подал законопроект, которым предлагается, что военный налог на доходы физлиц - налог, который государство платит за военных - пойдет на закупку техники и собственное производство оружия", - заявил Шмыгаль.
По его словам, с февраля прошлого года доходы местных бюджетов от "военного" НДФЛ увеличились в восемь раз. По его прогнозам, в этом году эта сумма превысит 96 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов).
"Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 миллиардов гривен (почти 700 миллионов долларов – ред.) в этом году и 93,7 миллиарда гривен (более 2,5 миллиарда долларов – ред.) в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - отметил Шмыгаль.
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Вчера, 12:45
 
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