https://ria.ru/20230914/nalog-1896359992.html
В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники
В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники - РИА Новости, 14.09.2023
В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники
Кабмин Украины предложил направить НДФЛ с доходов военных на закупку военной техники и производство оружия, принятие такого закона позволит в следующем году... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:42
2023-09-14T16:42
украина
денис шмыгаль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Кабмин Украины предложил направить НДФЛ с доходов военных на закупку военной техники и производство оружия, принятие такого закона позволит в следующем году привлечь более 2,5 миллиарда долларов на эти цели, написал в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого кабинет министров подал законопроект, которым предлагается, что военный налог на доходы физлиц - налог, который государство платит за военных - пойдет на закупку техники и собственное производство оружия", - заявил Шмыгаль. По его словам, с февраля прошлого года доходы местных бюджетов от "военного" НДФЛ увеличились в восемь раз. По его прогнозам, в этом году эта сумма превысит 96 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов). "Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 миллиардов гривен (почти 700 миллионов долларов – ред.) в этом году и 93,7 миллиарда гривен (более 2,5 миллиарда долларов – ред.) в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - отметил Шмыгаль.
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896294604.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, денис шмыгаль, в мире
Украина, Денис Шмыгаль, В мире
В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники
Правительство Украины хочет направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Кабмин Украины предложил направить НДФЛ с доходов военных на закупку военной техники и производство оружия, принятие такого закона позволит в следующем году привлечь более 2,5 миллиарда долларов на эти цели, написал в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале
.
"Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого кабинет министров подал законопроект, которым предлагается, что военный налог на доходы физлиц - налог, который государство платит за военных - пойдет на закупку техники и собственное производство оружия", - заявил Шмыгаль.
По его словам, с февраля прошлого года доходы местных бюджетов от "военного" НДФЛ увеличились в восемь раз. По его прогнозам, в этом году эта сумма превысит 96 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов).
"Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 миллиардов гривен (почти 700 миллионов долларов – ред.) в этом году и 93,7 миллиарда гривен (более 2,5 миллиарда долларов – ред.) в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - отметил Шмыгаль.
"Страна станет меньше". Зеленскому указали, что будет с границами Украины