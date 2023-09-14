https://ria.ru/20230914/nalog-1896359992.html

В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники

В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники - РИА Новости, 14.09.2023

В Киеве предложили направить НДФЛ с доходов военных на закупку техники

Кабмин Украины предложил направить НДФЛ с доходов военных на закупку военной техники и производство оружия, принятие такого закона позволит в следующем году... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:42

2023-09-14T16:42

2023-09-14T16:42

украина

денис шмыгаль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Кабмин Украины предложил направить НДФЛ с доходов военных на закупку военной техники и производство оружия, принятие такого закона позволит в следующем году привлечь более 2,5 миллиарда долларов на эти цели, написал в четверг украинский премьер Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого кабинет министров подал законопроект, которым предлагается, что военный налог на доходы физлиц - налог, который государство платит за военных - пойдет на закупку техники и собственное производство оружия", - заявил Шмыгаль. По его словам, с февраля прошлого года доходы местных бюджетов от "военного" НДФЛ увеличились в восемь раз. По его прогнозам, в этом году эта сумма превысит 96 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов). "Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 миллиардов гривен (почти 700 миллионов долларов – ред.) в этом году и 93,7 миллиарда гривен (более 2,5 миллиарда долларов – ред.) в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - отметил Шмыгаль.

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896294604.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, денис шмыгаль, в мире