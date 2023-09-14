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Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа"

Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа" - РИА Новости, 14.09.2023

Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа"

Налог на сверхприбыль из всей группы "Аэрофлот" выплатит только лоукостер "Победа", он составит около 650 миллионов рублей, сообщил журналистам гендиректор... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:06

2023-09-14T00:06

2023-09-14T00:06

экономика

россия

владивосток

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Налог на сверхприбыль из всей группы "Аэрофлот" выплатит только лоукостер "Победа", он составит около 650 миллионов рублей, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Налог на сверхприбыль из авиакомпаний группы будет платить только "Победа". Выплата составит около 650 миллионов рублей", - сказал он. Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом в случае ранней уплаты - с 1 октября по 30 ноября 2023 года - эффективная ставка налога снижается до 5%. "Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов - "Внуково" и "Шереметьево". VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023