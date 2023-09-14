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Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа" - РИА Новости, 14.09.2023
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00:06 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/nalog-1896226413.html
Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа"
Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа" - РИА Новости, 14.09.2023
Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа"
Налог на сверхприбыль из всей группы "Аэрофлот" выплатит только лоукостер "Победа", он составит около 650 миллионов рублей, сообщил журналистам гендиректор... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:06
2023-09-14T00:06
экономика
россия
владивосток
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Налог на сверхприбыль из всей группы "Аэрофлот" выплатит только лоукостер "Победа", он составит около 650 миллионов рублей, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Налог на сверхприбыль из авиакомпаний группы будет платить только "Победа". Выплата составит около 650 миллионов рублей", - сказал он. Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом в случае ранней уплаты - с 1 октября по 30 ноября 2023 года - эффективная ставка налога снижается до 5%. "Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов - "Внуково" и "Шереметьево". VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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96
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экономика, россия, владивосток, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа"

Налог на сверхприбыль от "Аэрофлота" заплатит только "Победа", около 650 млн руб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Налог на сверхприбыль из всей группы "Аэрофлот" выплатит только лоукостер "Победа", он составит около 650 миллионов рублей, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
«
"Налог на сверхприбыль из авиакомпаний группы будет платить только "Победа". Выплата составит около 650 миллионов рублей", - сказал он.
Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом в случае ранней уплаты - с 1 октября по 30 ноября 2023 года - эффективная ставка налога снижается до 5%.
"Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов - "Внуково" и "Шереметьево".
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День четвертый
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.

Участники церемонии открытия инсталляции геопункта для образовательных целей на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума

Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Программа форума в этом году очень насыщенная.

Участница у дерева желаний на стенде Росреестра на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Программа форума в этом году очень насыщенная.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов

На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для участников ВЭФ приготовили много интересного.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для участников ВЭФ приготовили много интересного.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Работают стенды.

Стенд Роспотребнадзора на Восточном экономического форума во Владивостоке

Работают стенды.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".

Сессия Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего

Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Инсталляция в виде буквы Z на фестивале Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Для гостей форума организовали и культурную программу.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для гостей форума организовали и культурную программу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Они могут посетить различные выставки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Они могут посетить различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На сценах уже начались выступления артистов.

Аниматоры на фестивале Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

На сценах уже начались выступления артистов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.

Участник фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.

Участники фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.

Павильон Дом Сокола на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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16 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.

Участницы фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участник фестиваля Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

Символика Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс на острове Русский во Владивостоке

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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20 из 20

Во Владивостоке проходит завершающий день ВЭФ-2023.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 20

Программа форума в этом году очень насыщенная.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На нем традиционно обсуждаются актуальные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 20

Для участников ВЭФ приготовили много интересного.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Работают стенды.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Состоялась сессия "Глобальная альтернатива доминированию Запада: контуры будущего".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 20

Для доступа на площадку мероприятия необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 20

Для гостей форума организовали и культурную программу.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 20

Они могут посетить различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 20

В рамках ВЭФ проходит фестиваль "Улица Дальнего Востока".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

На сценах уже начались выступления артистов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

До 13 сентября включительно экспозиции смогут посетить участники и гости ВЭФ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 20

С 14 по 17 сентября "Улица Дальнего Востока" будет открыта для жителей и гостей Приморья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Для посещения выставки в эти дни необходимо пройти регистрацию на сайте.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

В этом году с участием Камчатского края впервые открылся Дом сокола.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 20

Восточный экономический форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Площадкой проведения стала территория кампуса ДВФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 20

В заключительный день форума пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
ЭкономикаРоссияВладивостокАэрофлотДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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