Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран
Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы Тан Свей двустороннее взаимодействие
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Мьянма Тан Све во время встречи в Москве. 14 сентября 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Мьянма Тан Све во время встречи в Москве. 14 сентября 2023
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обстановка в мире требует регулярной сверки часов между Россией и Мьянмой, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Обстановка в мире требует регулярной сверки часов. Ценим наш диалог, обмен оценками, рекомендация в отношении процессов, которые разворачиваются в мире, прежде всего, в вашем регионе Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Мьянмы Тан Свей.
Он отметил, что двустороннее взаимодействие России и Мьянмы очень насыщенно во всех областях: как торгово-экономической сфере, гуманитарной, культурной и образовательной.
Со своей стороны глава МИД Мьянмы заявил, что Нейпьидо ценит отношения с Москвой, который в настоящий момент достигли "наилучшего уровня" за всю их 75-летнюю историю.