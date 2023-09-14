https://ria.ru/20230914/myanma-1896294953.html

Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран

Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран - РИА Новости, 14.09.2023

Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран

Обстановка в мире требует регулярной сверки часов между Россией и Мьянмой, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:46

2023-09-14T12:46

2023-09-14T12:50

мьянма

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обстановка в мире требует регулярной сверки часов между Россией и Мьянмой, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Обстановка в мире требует регулярной сверки часов. Ценим наш диалог, обмен оценками, рекомендация в отношении процессов, которые разворачиваются в мире, прежде всего, в вашем регионе Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Мьянмы Тан Свей.Он отметил, что двустороннее взаимодействие России и Мьянмы очень насыщенно во всех областях: как торгово-экономической сфере, гуманитарной, культурной и образовательной. Со своей стороны глава МИД Мьянмы заявил, что Нейпьидо ценит отношения с Москвой, который в настоящий момент достигли "наилучшего уровня" за всю их 75-летнюю историю.

https://ria.ru/20230913/svo-1896175365.html

мьянма

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мьянма, сергей лавров, в мире