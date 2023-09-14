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Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран - РИА Новости, 14.09.2023
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12:46 14.09.2023 (обновлено: 12:50 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/myanma-1896294953.html
Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран
Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран - РИА Новости, 14.09.2023
Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран
Обстановка в мире требует регулярной сверки часов между Россией и Мьянмой, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:46
2023-09-14T12:50
мьянма
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обстановка в мире требует регулярной сверки часов между Россией и Мьянмой, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. &quot;Обстановка в мире требует регулярной сверки часов. Ценим наш диалог, обмен оценками, рекомендация в отношении процессов, которые разворачиваются в мире, прежде всего, в вашем регионе Юго-Восточной Азии&quot;, - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Мьянмы Тан Свей.Он отметил, что двустороннее взаимодействие России и Мьянмы очень насыщенно во всех областях: как торгово-экономической сфере, гуманитарной, культурной и образовательной. Со своей стороны глава МИД Мьянмы заявил, что Нейпьидо ценит отношения с Москвой, который в настоящий момент достигли "наилучшего уровня" за всю их 75-летнюю историю.
https://ria.ru/20230913/svo-1896175365.html
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мьянма, сергей лавров, в мире
Мьянма, Сергей Лавров, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран

Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы Тан Свей двустороннее взаимодействие

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Мьянма Тан Све во время встречи в Москве. 14 сентября 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Мьянма Тан Све во время встречи в Москве. 14 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Мьянма Тан Све во время встречи в Москве. 14 сентября 2023
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обстановка в мире требует регулярной сверки часов между Россией и Мьянмой, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Обстановка в мире требует регулярной сверки часов. Ценим наш диалог, обмен оценками, рекомендация в отношении процессов, которые разворачиваются в мире, прежде всего, в вашем регионе Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Мьянмы Тан Свей.

Он отметил, что двустороннее взаимодействие России и Мьянмы очень насыщенно во всех областях: как торгово-экономической сфере, гуманитарной, культурной и образовательной.
Со своей стороны глава МИД Мьянмы заявил, что Нейпьидо ценит отношения с Москвой, который в настоящий момент достигли "наилучшего уровня" за всю их 75-летнюю историю.
Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Мьянма признала антироссийские санкции нелегитимными
13 сентября, 17:49
 
МьянмаСергей ЛавровВ мире
 
 
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