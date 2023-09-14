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Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре - РИА Новости, 14.09.2023
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19:50 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html
Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре
Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре - РИА Новости, 14.09.2023
Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре
Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, когда к нему пришла полиция, а потом в квартире начался пожар, из которого он не смог... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:50
2023-09-14T19:50
происшествия
жилье
россия
пожар
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, когда к нему пришла полиция, а потом в квартире начался пожар, из которого он не смог выбраться живым, сообщают СУ СК России по региону и областная прокуратура. "Установлено, что сегодня (14 сентября) житель одной из квартир многоквартирного дома на территории посёлка Колокша... в ходе конфликта с жильцами открыл огонь из имеющегося у него огнестрельного оружия по прибывшему на место происшествия по их вызову сотруднику полиции. В дальнейшем в квартире начался пожар, стрелявший мужчина погиб", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Надзорное ведомство уточняет, что жильцы многоквартирного дома были эвакуированы, никто не пострадал. По данным СУСК, погибшему было 66 лет. Сообщается, что в настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, опрашивают соседей. В ведомствах не информируют о состоянии полицейского, в которого стрелял агрессивный жилец, но источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что сотрудник не пострадал.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html
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происшествия, жилье, россия, пожар
Происшествия, Жилье, Россия, Пожар
Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре

СК: под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре

© Фото : Столичный СК/TelegramАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Столичный СК/Telegram
Автомобиль СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, когда к нему пришла полиция, а потом в квартире начался пожар, из которого он не смог выбраться живым, сообщают СУ СК России по региону и областная прокуратура.
"Установлено, что сегодня (14 сентября) житель одной из квартир многоквартирного дома на территории посёлка Колокша... в ходе конфликта с жильцами открыл огонь из имеющегося у него огнестрельного оружия по прибывшему на место происшествия по их вызову сотруднику полиции. В дальнейшем в квартире начался пожар, стрелявший мужчина погиб", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
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Надзорное ведомство уточняет, что жильцы многоквартирного дома были эвакуированы, никто не пострадал.
По данным СУСК, погибшему было 66 лет. Сообщается, что в настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, опрашивают соседей.
В ведомствах не информируют о состоянии полицейского, в которого стрелял агрессивный жилец, но источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что сотрудник не пострадал.
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