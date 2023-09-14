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Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре

Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре - РИА Новости, 14.09.2023

Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре

Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, когда к нему пришла полиция, а потом в квартире начался пожар, из которого он не смог... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:50

2023-09-14T19:50

2023-09-14T19:50

происшествия

жилье

россия

пожар

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, когда к нему пришла полиция, а потом в квартире начался пожар, из которого он не смог выбраться живым, сообщают СУ СК России по региону и областная прокуратура. "Установлено, что сегодня (14 сентября) житель одной из квартир многоквартирного дома на территории посёлка Колокша... в ходе конфликта с жильцами открыл огонь из имеющегося у него огнестрельного оружия по прибывшему на место происшествия по их вызову сотруднику полиции. В дальнейшем в квартире начался пожар, стрелявший мужчина погиб", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Надзорное ведомство уточняет, что жильцы многоквартирного дома были эвакуированы, никто не пострадал. По данным СУСК, погибшему было 66 лет. Сообщается, что в настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, опрашивают соседей. В ведомствах не информируют о состоянии полицейского, в которого стрелял агрессивный жилец, но источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что сотрудник не пострадал.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html

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происшествия, жилье, россия, пожар