https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html
Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре
Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре - РИА Новости, 14.09.2023
Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре
Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, когда к нему пришла полиция, а потом в квартире начался пожар, из которого он не смог... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:50
2023-09-14T19:50
2023-09-14T19:50
происшествия
жилье
россия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895732423_0:0:937:528_1920x0_80_0_0_31df49832b60742024945c0ef03a7706.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, когда к нему пришла полиция, а потом в квартире начался пожар, из которого он не смог выбраться живым, сообщают СУ СК России по региону и областная прокуратура. "Установлено, что сегодня (14 сентября) житель одной из квартир многоквартирного дома на территории посёлка Колокша... в ходе конфликта с жильцами открыл огонь из имеющегося у него огнестрельного оружия по прибывшему на место происшествия по их вызову сотруднику полиции. В дальнейшем в квартире начался пожар, стрелявший мужчина погиб", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Надзорное ведомство уточняет, что жильцы многоквартирного дома были эвакуированы, никто не пострадал. По данным СУСК, погибшему было 66 лет. Сообщается, что в настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, опрашивают соседей. В ведомствах не информируют о состоянии полицейского, в которого стрелял агрессивный жилец, но источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что сотрудник не пострадал.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html
https://ria.ru/20230914/sigareta-1896385410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895732423_0:0:937:704_1920x0_80_0_0_42e7429857e6a2b38f6c70eec92b4d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, пожар
Происшествия, Жилье, Россия, Пожар
Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре
СК: под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен - РИА Новости.
Мужчина во Владимирской области поссорился с соседями и открыл стрельбу, когда к нему пришла полиция, а потом в квартире начался пожар, из которого он не смог выбраться живым, сообщают СУ СК России
по региону и областная прокуратура.
"Установлено, что сегодня (14 сентября) житель одной из квартир многоквартирного дома на территории посёлка Колокша... в ходе конфликта с жильцами открыл огонь из имеющегося у него огнестрельного оружия по прибывшему на место происшествия по их вызову сотруднику полиции. В дальнейшем в квартире начался пожар, стрелявший мужчина погиб", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог
Надзорное ведомство уточняет, что жильцы многоквартирного дома были эвакуированы, никто не пострадал.
По данным СУСК, погибшему было 66 лет. Сообщается, что в настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, опрашивают соседей.
В ведомствах не информируют о состоянии полицейского, в которого стрелял агрессивный жилец, но источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что сотрудник не пострадал.
В Ярославле пожар в исторической усадьбе возник из-за брошенной сигареты