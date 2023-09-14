https://ria.ru/20230914/mus-1896352122.html

МУС открыл полевой офис в Киеве

МУС открыл полевой офис в Киеве - РИА Новости, 14.09.2023

МУС открыл полевой офис в Киеве

Полевой офис Международного уголовного суда (МУС) открылся в Киеве, сообщил в четверг офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:12

2023-09-14T16:12

2023-09-14T16:12

в мире

киев

украина

международный уголовный суд

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полевой офис Международного уголовного суда (МУС) открылся в Киеве, сообщил в четверг офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале. "В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда… Полевой офис Международного уголовного суда на Украине является крупнейшим представительством МУС (ICC) за пределами Гааги", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, это усилит взаимодействие между Киевом и МУС, повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления.

https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, международный уголовный суд