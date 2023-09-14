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МУС открыл полевой офис в Киеве - РИА Новости, 14.09.2023
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16:12 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/mus-1896352122.html
МУС открыл полевой офис в Киеве
МУС открыл полевой офис в Киеве - РИА Новости, 14.09.2023
МУС открыл полевой офис в Киеве
Полевой офис Международного уголовного суда (МУС) открылся в Киеве, сообщил в четверг офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:12
2023-09-14T16:12
в мире
киев
украина
международный уголовный суд
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полевой офис Международного уголовного суда (МУС) открылся в Киеве, сообщил в четверг офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале. &quot;В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда… Полевой офис Международного уголовного суда на Украине является крупнейшим представительством МУС (ICC) за пределами Гааги&quot;, - говорится в сообщении офиса генпрокурора.По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, это усилит взаимодействие между Киевом и МУС, повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления.
https://ria.ru/20230512/mus-1871396021.html
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в мире, киев, украина, международный уголовный суд
В мире, Киев, Украина, Международный уголовный суд
МУС открыл полевой офис в Киеве

МУС открыл в Киеве полевой офис, крупнейшее представительство за пределами Гааги

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Полевой офис Международного уголовного суда (МУС) открылся в Киеве, сообщил в четверг офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале.
«

"В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда… Полевой офис Международного уголовного суда на Украине является крупнейшим представительством МУС (ICC) за пределами Гааги", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, это усилит взаимодействие между Киевом и МУС, повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления.
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