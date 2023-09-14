https://ria.ru/20230914/multfilmy-1896368943.html

Мультфильм "Тима и Тома" вышел на платформах в Южной Корее

Мультфильм "Тима и Тома" вышел на платформах в Южной Корее - РИА Новости, 14.09.2023

Мультфильм "Тима и Тома" вышел на платформах в Южной Корее

Российский мультфильм "Тима и Тома" стартовал на крупных платформах Южной Кореи, а также дистрибьютор республики CMNIX займется локализацией проекта "Бодо... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:28

2023-09-14T17:28

2023-09-14T17:28

культура

технологии

южная корея

китай

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский мультфильм "Тима и Тома" стартовал на крупных платформах Южной Кореи, а также дистрибьютор республики CMNIX займется локализацией проекта "Бодо Бородо", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Рики". "Анимационный сериал "Тима и Тома", показывающий отличные результаты на телеканале Daekyo NoriQ, становится доступен и на платформах в Южной Корее. Так, в сентябре ожидается выход на KT, ранее в этом году, проект был размещен на KAKAOKIDS, LG U+, SKBtv и LEFTEL", – говорится в сообщении.Отмечается, что дистрибьютор CMNIX займется локализацией проекта "Бодо Бородо" и последующим размещением на каналы и платформы на территории.Также будут премьерные показы в Китае в 2024 году. Генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина отметила, что те вопросы, которые поднимаются в этих мультфильмах, универсальны и интересны всем.

https://ria.ru/20230831/kino-1892644949.html

южная корея

китай

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

технологии, южная корея, китай