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Мультфильм "Тима и Тома" вышел на платформах в Южной Корее - РИА Новости, 14.09.2023
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Культура
 
17:28 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/multfilmy-1896368943.html
Мультфильм "Тима и Тома" вышел на платформах в Южной Корее
Мультфильм "Тима и Тома" вышел на платформах в Южной Корее - РИА Новости, 14.09.2023
Мультфильм "Тима и Тома" вышел на платформах в Южной Корее
Российский мультфильм "Тима и Тома" стартовал на крупных платформах Южной Кореи, а также дистрибьютор республики CMNIX займется локализацией проекта "Бодо... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:28
2023-09-14T17:28
культура
технологии
южная корея
китай
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский мультфильм "Тима и Тома" стартовал на крупных платформах Южной Кореи, а также дистрибьютор республики CMNIX займется локализацией проекта "Бодо Бородо", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Рики". &quot;Анимационный сериал &quot;Тима и Тома&quot;, показывающий отличные результаты на телеканале Daekyo NoriQ, становится доступен и на платформах в Южной Корее. Так, в сентябре ожидается выход на KT, ранее в этом году, проект был размещен на KAKAOKIDS, LG U+, SKBtv и LEFTEL&quot;, – говорится в сообщении.Отмечается, что дистрибьютор CMNIX займется локализацией проекта "Бодо Бородо" и последующим размещением на каналы и платформы на территории.Также будут премьерные показы в Китае в 2024 году. Генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина отметила, что те вопросы, которые поднимаются в этих мультфильмах, универсальны и интересны всем.
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технологии, южная корея, китай
Культура, Технологии, Южная Корея, Китай
Мультфильм "Тима и Тома" вышел на платформах в Южной Корее

Российский мультфильм "Тима и Тома" вышел на крупных платформах Южной Кореи

© Студия Анимации "Петербург" (2015) Кадр из мультсериала "Тима и Тома"
Кадр из мультсериала Тима и Тома
© Студия Анимации "Петербург" (2015)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский мультфильм "Тима и Тома" стартовал на крупных платформах Южной Кореи, а также дистрибьютор республики CMNIX займется локализацией проекта "Бодо Бородо", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Рики".
«

"Анимационный сериал "Тима и Тома", показывающий отличные результаты на телеканале Daekyo NoriQ, становится доступен и на платформах в Южной Корее. Так, в сентябре ожидается выход на KT, ранее в этом году, проект был размещен на KAKAOKIDS, LG U+, SKBtv и LEFTEL", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дистрибьютор CMNIX займется локализацией проекта "Бодо Бородо" и последующим размещением на каналы и платформы на территории.
Также будут премьерные показы в Китае в 2024 году.
Генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина отметила, что те вопросы, которые поднимаются в этих мультфильмах, универсальны и интересны всем.
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