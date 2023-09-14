https://ria.ru/20230914/most-1896251848.html

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 14.09.2023

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после 4-часового перерыва, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:39

2023-09-14T09:39

2023-09-14T09:39

крымский мост

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после 4-часового перерыва, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в 5.13 в четверг. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230913/prizyvy-1896053538.html

республика крым

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

крымский мост, республика крым, общество