https://ria.ru/20230914/most-1896251848.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - РИА Новости, 14.09.2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после 4-часового перерыва, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:39
2023-09-14T09:39
2023-09-14T09:39
крымский мост
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт после 4-часового перерыва, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в 5.13 в четверг. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230913/prizyvy-1896053538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, республика крым, общество
Крымский мост, Республика Крым, Общество
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение транспорта после четырех часов перерыва