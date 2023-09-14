https://ria.ru/20230914/mks-1896405889.html

Российские космонавты идут на новый рекорд полета на МКС

Российские космонавты идут на новый рекорд полета на МКС - РИА Новости, 14.09.2023

Российские космонавты идут на новый рекорд полета на МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на Международной космической станции 375 дней, это будет новым рекордом полёта по программе МКС,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:54

2023-09-14T19:54

2023-09-14T19:54

космос - риа наука

земля

марс

олег кононенко

николай чуб

наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на Международной космической станции 375 дней, это будет новым рекордом полёта по программе МКС, сообщил Народный фронт в своём телеграм-канале. "Проведёт 375 суток в космосе. Установит новый мировой рекорд – более 1 000 дней вне Земли. Это два полёта на Марс и обратно. Это всё – про Олега Кононенко, российского космонавта, командира корабля "Союз МС-24", члена "Команды Путина", - говорится в сообщении. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. Кононенко и Чуб проведут на МКС более года, О'Хара – полгода. Нынешние рекордсмены - российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио. Они побили предыдущий рекорд 11 сентября 2023 года, когда прошли их 356-е сутки работы на станции. Они вернутся 27 сентября, всего продолжительность их экспедиции составит 371 сутки.

https://ria.ru/20230914/mks-1896377872.html

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космос - риа наука, земля, марс, олег кононенко, николай чуб, наса, международная космическая станция (мкс)