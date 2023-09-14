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Российский космонавт Кононенко рассказал о своих задачах на МКС - РИА Новости, 14.09.2023
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17:58 14.09.2023 (обновлено: 18:14 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/mks-1896377872.html
Российский космонавт Кононенко рассказал о своих задачах на МКС
Российский космонавт Кононенко рассказал о своих задачах на МКС - РИА Новости, 14.09.2023
Российский космонавт Кононенко рассказал о своих задачах на МКС
Российский космонавт Олег Кононенко рассказал журналистам, что во время своего годового полёта на Международной космической станции будет продолжать выполнять... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:58
2023-09-14T18:14
космос - риа наука
олег кононенко
николай чуб
олег новицкий
центр управления полетами
наса
россия
международная космическая станция (мкс)
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БАЙКОНУР, 14 сен – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко рассказал журналистам, что во время своего годового полёта на Международной космической станции будет продолжать выполнять часть задач как командир отряда, сообщил журналистам в четверг российский космонавт Олег Кононенко. "На борту я не буду в отряде (заниматься вопросами) администрирования. Всё, что мне нужно, будет доводиться, есть телефон, есть почта, я могу получать различные документы, ставить резолюцию и всё остальное. Вопрос заранее решён", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции. Он уточнил, что уже договорился с Центром управления полётами, как эти процедуры будут выполняться. Кроме того, по словам Кононенко, в отряде космонавтов у него есть два официальных заместителя - космонавты Андрей Бабкин и Олег Новицкий. "У них строго разделены обязанности, каждый работает по своему направлению, поэтому они будут выполнять обязанности командира отряда", - добавил он. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на пятницу, 15 сентября. В его экипаж вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О"Хара. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О"Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
https://ria.ru/20230914/kosmos-1896365428.html
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космос - риа наука, олег кононенко, николай чуб, олег новицкий, центр управления полетами, наса, россия, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Николай Чуб, Олег Новицкий, Центр управления полетами, НАСА, Россия, Международная космическая станция (МКС)
Российский космонавт Кононенко рассказал о своих задачах на МКС

Кононенко будет выполнять задачи командира и во время годового полета на МКС

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на пресс-конференции экипажа корабля "Союз МС-24" на Байконуре
Член основного экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко на пресс-конференции экипажа корабля Союз МС-24 на Байконуре - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Член основного экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на пресс-конференции экипажа корабля "Союз МС-24" на Байконуре
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БАЙКОНУР, 14 сен – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко рассказал журналистам, что во время своего годового полёта на Международной космической станции будет продолжать выполнять часть задач как командир отряда, сообщил журналистам в четверг российский космонавт Олег Кононенко.
"На борту я не буду в отряде (заниматься вопросами) администрирования. Всё, что мне нужно, будет доводиться, есть телефон, есть почта, я могу получать различные документы, ставить резолюцию и всё остальное. Вопрос заранее решён", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции.
Член основного экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко на пресс-конференции на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Он уточнил, что уже договорился с Центром управления полётами, как эти процедуры будут выполняться.
Кроме того, по словам Кононенко, в отряде космонавтов у него есть два официальных заместителя - космонавты Андрей Бабкин и Олег Новицкий.
"У них строго разделены обязанности, каждый работает по своему направлению, поэтому они будут выполнять обязанности командира отряда", - добавил он.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на пятницу, 15 сентября. В его экипаж вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О"Хара. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О"Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
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Космос - РИА НаукаОлег КононенкоНиколай ЧубОлег НовицкийЦентр управления полетамиНАСАРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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