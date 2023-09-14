Российский космонавт Кононенко рассказал о своих задачах на МКС
Кононенко будет выполнять задачи командира и во время годового полета на МКС
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на пресс-конференции экипажа корабля "Союз МС-24" на Байконуре
Член основного экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на пресс-конференции экипажа корабля "Союз МС-24" на Байконуре
БАЙКОНУР, 14 сен – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко рассказал журналистам, что во время своего годового полёта на Международной космической станции будет продолжать выполнять часть задач как командир отряда, сообщил журналистам в четверг российский космонавт Олег Кононенко.
"На борту я не буду в отряде (заниматься вопросами) администрирования. Всё, что мне нужно, будет доводиться, есть телефон, есть почта, я могу получать различные документы, ставить резолюцию и всё остальное. Вопрос заранее решён", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции.
Он уточнил, что уже договорился с Центром управления полётами, как эти процедуры будут выполняться.
Кроме того, по словам Кононенко, в отряде космонавтов у него есть два официальных заместителя - космонавты Андрей Бабкин и Олег Новицкий.
"У них строго разделены обязанности, каждый работает по своему направлению, поэтому они будут выполнять обязанности командира отряда", - добавил он.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на пятницу, 15 сентября. В его экипаж вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О"Хара. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О"Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.