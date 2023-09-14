https://ria.ru/20230914/medali-1896288403.html

Жителей Приморья наградят медалями за помощь землякам в зоне СВО

Жителей Приморья наградят медалями за помощь землякам в зоне СВО - РИА Новости, 14.09.2023

Жителей Приморья наградят медалями за помощь землякам в зоне СВО

Награду учредили в Приморье для жителей региона, которые помогают землякам, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор региона Олег... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:25

2023-09-14T12:25

2023-09-14T12:25

надежные люди

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Награду учредили в Приморье для жителей региона, которые помогают землякам, находящимся в зоне специальной военной операции, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко. "Новая краевая награда учреждена, чтобы отметить вклад приморцев в общее дело победы... Вместе с вручением медали "За содействие специальной военной операции" будет выплачиваться единовременное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей", - написал Кожемяко в своем телеграм-канале. По его словам, с самого начала спецоперации неравнодушные приморцы оказывают помощь бойцам, "не считаясь со своим личным временем и затратами". "Плетут маскировочные сети, шьют одежду и тактическое снаряжение, делают блиндажные свечи, передают автомобили и спецтехнику, оказывают материальную и гуманитарную помощь. Я в очередной раз благодарю всех, кто помогает нашим защитникам", - отметил губернатор. В декабре прошлого года сообщалось, что законодательное собрание Приморского края приняло законопроект, учреждающий награду "Герой Приморья" для совершивших подвиг участников специальной военной операции, с выплатой, превышающей один миллион рублей. К награде представляют военнослужащих "по предложениям командующих объединений вооруженных сил РФ, командиров отдельных соединений и воинских частей, постоянно дислоцированных на территории Приморья". Если награда присвоена посмертно, то сумму выплатят супругу, а при его отсутствии — родителям или детям погибшего.

https://ria.ru/20230710/tekhnika-1883216204.html

https://ria.ru/20230614/primore-1877927863.html

приморский край

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олег кожемяко, приморский край