https://ria.ru/20230914/mask-1896320150.html

Маск не стал отвечать на слова Путина, назвавшего его выдающимся человеком

Маск не стал отвечать на слова Путина, назвавшего его выдающимся человеком - РИА Новости, 14.09.2023

Маск не стал отвечать на слова Путина, назвавшего его выдающимся человеком

Илон Маск оставил без ответов вопросы репортера телеканала Sky News о его предполагаемом решении ограничить работу Starlink вблизи Крыма и о лестной оценке,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:18

2023-09-14T14:18

2023-09-14T14:18

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Илон Маск оставил без ответов вопросы репортера телеканала Sky News о его предполагаемом решении ограничить работу Starlink вблизи Крыма и о лестной оценке, которую американскому бизнесмену дал президент РФ Владимир Путин. Согласно видео, опубликованному телеканалом, журналист встретил Маска, когда тот выходил с совещания в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) в Вашингтоне. Репортер дважды спросил предпринимателя, "стоили ли его невежество и эгоизм жизни украинцам", подразумевая предполагаемое ограничение им работы сервиса Starlink у берегов Крыма, а также оценил ли он слова президента РФ, назвавшего его выдающимся человеком. Маск проигнорировал оба вопроса и сел в машину. Путин в ходе пленарного заседания VIII Восточного экономического форума заявил, что Маск - "выдающийся человек", "активный, талантливый бизнесмен", у которого "многое получается, в том числе и при поддержке американского государства". Телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска ранее сообщал, что американский предприниматель решил ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения, что он ограничил работу сервиса Starlink у берегов Крыма. По его словам, система не работала в этих регионах, ее просили включить, но он не дал согласия.

https://ria.ru/20230913/mask-1895990112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, илон маск, владимир путин, сша