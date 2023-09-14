https://ria.ru/20230914/mask-1896320150.html
Маск не стал отвечать на слова Путина, назвавшего его выдающимся человеком
Маск не стал отвечать на слова Путина, назвавшего его выдающимся человеком - РИА Новости, 14.09.2023
Маск не стал отвечать на слова Путина, назвавшего его выдающимся человеком
Илон Маск оставил без ответов вопросы репортера телеканала Sky News о его предполагаемом решении ограничить работу Starlink вблизи Крыма и о лестной оценке,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:18
2023-09-14T14:18
2023-09-14T14:18
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Илон Маск оставил без ответов вопросы репортера телеканала Sky News о его предполагаемом решении ограничить работу Starlink вблизи Крыма и о лестной оценке, которую американскому бизнесмену дал президент РФ Владимир Путин. Согласно видео, опубликованному телеканалом, журналист встретил Маска, когда тот выходил с совещания в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) в Вашингтоне. Репортер дважды спросил предпринимателя, "стоили ли его невежество и эгоизм жизни украинцам", подразумевая предполагаемое ограничение им работы сервиса Starlink у берегов Крыма, а также оценил ли он слова президента РФ, назвавшего его выдающимся человеком. Маск проигнорировал оба вопроса и сел в машину. Путин в ходе пленарного заседания VIII Восточного экономического форума заявил, что Маск - "выдающийся человек", "активный, талантливый бизнесмен", у которого "многое получается, в том числе и при поддержке американского государства". Телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска ранее сообщал, что американский предприниматель решил ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Позже Маск опроверг сообщения, что он ограничил работу сервиса Starlink у берегов Крыма. По его словам, система не работала в этих регионах, ее просили включить, но он не дал согласия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, илон маск, владимир путин, сша
В мире, Россия, Илон Маск, Владимир Путин, США
Маск не стал отвечать на слова Путина, назвавшего его выдающимся человеком
Маск не стал комментировать слова Путина, назвавшего его выдающимся человеком
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Илон Маск оставил без ответов вопросы репортера телеканала Sky News
о его предполагаемом решении ограничить работу Starlink вблизи Крыма и о лестной оценке, которую американскому бизнесмену дал президент РФ Владимир Путин.
Согласно видео, опубликованному телеканалом, журналист встретил Маска, когда тот выходил с совещания в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) в Вашингтоне
. Репортер дважды спросил предпринимателя, "стоили ли его невежество и эгоизм жизни украинцам", подразумевая предполагаемое ограничение им работы сервиса Starlink у берегов Крыма, а также оценил ли он слова президента РФ, назвавшего его выдающимся человеком. Маск проигнорировал оба вопроса и сел в машину.
Путин в ходе пленарного заседания VIII Восточного экономического форума заявил, что Маск - "выдающийся человек", "активный, талантливый бизнесмен", у которого "многое получается, в том числе и при поддержке американского государства".
Телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска ранее сообщал, что американский предприниматель решил ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечал CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием.
Позже Маск опроверг сообщения, что он ограничил работу сервиса Starlink у берегов Крыма. По его словам, система не работала в этих регионах, ее просили включить, но он не дал согласия.
Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для Киева