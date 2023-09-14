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Лондон заявил, что Китай якобы ищет и вербует высокопоставленных британцев - РИА Новости, 14.09.2023
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18:54 14.09.2023 (обновлено: 18:55 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/london-1896395332.html
Лондон заявил, что Китай якобы ищет и вербует высокопоставленных британцев
Лондон заявил, что Китай якобы ищет и вербует высокопоставленных британцев - РИА Новости, 14.09.2023
Лондон заявил, что Китай якобы ищет и вербует высокопоставленных британцев
Власти Великобритании предупредили, что Китай якобы занимается поиском британцев, занимающих важные должности, для их последующей вербовки и оказания... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:54
2023-09-14T18:55
в мире
технологии
китай
лондон
великобритания
том тугендхат
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Власти Великобритании предупредили, что Китай якобы занимается поиском британцев, занимающих важные должности, для их последующей вербовки и оказания существенного влияния на Лондон, говорится в докладе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства. "Правительство признает, что китайские схемы вербовки пытаются охотиться за гражданами Британии и её союзников, занимающими ключевые должности и располагающими конфиденциальной информацией и опытом, в том числе из правительства, военной области, промышленности и более широкого общества", - сказано в документе. Как отмечается в докладе правительства, Пекин "переступает черту" оказания влияния и вместо этого начинает пытаться вмешиваться в дела Британии путем вербовки бывших и действующих высокопоставленных лиц. Вместе с этим руководство Китая активно проводит в киберпространстве "глобальную кампанию по шпионажу" для удовлетворения своих интересов. В этой связи британские власти признают "срочную необходимость" защитить себя от якобы киберактивности со стороны КНР и инвестируют значительные суммы в киберзащиту Великобритании. Заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что британская полиция задержала сотрудника британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Сфера деятельности мужчины включала внешнеполитические вопросы, в том числе отношения с Пекином. Отмечалось, что инцидент может стать одним из крупнейших нарушений безопасности вследствие деятельности другой страны. Газета Times сообщала, что задержанным является 28-летний Крис Кэш, который, предположительно, имел связи с рядом высокопоставленных членов Консервативной партии, имеющих доступ к секретной информации. К ним относятся замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Керн, у которой он работал в качестве исследователя. Отмечалось, что задержание было проведено еще в марте, но тогда мужчина был отпущен под залог до октября. МИД КНР назвал заявления о том, что Китай якобы шпионит за Великобританией, выдумкой и призвал Лондон прекратить распространять ложную информацию.
https://ria.ru/20230806/podozrenie-1888411033.html
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в мире, технологии, китай, лондон, великобритания, том тугендхат
В мире, Технологии, Китай, Лондон, Великобритания, Том Тугендхат
Лондон заявил, что Китай якобы ищет и вербует высокопоставленных британцев

Лондон: КНР занимается поиском британцев на важных должностях и вербует их

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Власти Великобритании предупредили, что Китай якобы занимается поиском британцев, занимающих важные должности, для их последующей вербовки и оказания существенного влияния на Лондон, говорится в докладе, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
"Правительство признает, что китайские схемы вербовки пытаются охотиться за гражданами Британии и её союзников, занимающими ключевые должности и располагающими конфиденциальной информацией и опытом, в том числе из правительства, военной области, промышленности и более широкого общества", - сказано в документе.
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Как отмечается в докладе правительства, Пекин "переступает черту" оказания влияния и вместо этого начинает пытаться вмешиваться в дела Британии путем вербовки бывших и действующих высокопоставленных лиц.
Вместе с этим руководство Китая активно проводит в киберпространстве "глобальную кампанию по шпионажу" для удовлетворения своих интересов. В этой связи британские власти признают "срочную необходимость" защитить себя от якобы киберактивности со стороны КНР и инвестируют значительные суммы в киберзащиту Великобритании.
Заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что британская полиция задержала сотрудника британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Сфера деятельности мужчины включала внешнеполитические вопросы, в том числе отношения с Пекином. Отмечалось, что инцидент может стать одним из крупнейших нарушений безопасности вследствие деятельности другой страны.
Газета Times сообщала, что задержанным является 28-летний Крис Кэш, который, предположительно, имел связи с рядом высокопоставленных членов Консервативной партии, имеющих доступ к секретной информации. К ним относятся замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат и председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Керн, у которой он работал в качестве исследователя. Отмечалось, что задержание было проведено еще в марте, но тогда мужчина был отпущен под залог до октября.
МИД КНР назвал заявления о том, что Китай якобы шпионит за Великобританией, выдумкой и призвал Лондон прекратить распространять ложную информацию.
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