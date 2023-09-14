https://ria.ru/20230914/lavra-1896392351.html

На провокаторов у стен Киевской лавры подали заявление в полицию

На провокаторов у стен Киевской лавры подали заявление в полицию - РИА Новости, 14.09.2023

На провокаторов у стен Киевской лавры подали заявление в полицию

В полицию Киева было подано заявление на провокаторов, пытавшихся в среду сорвать богослужение в Киево-Печерской лавре и оскорблявших прихожан, заявил в четверг РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:46

2023-09-14T18:46

2023-09-14T18:52

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религия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В полицию Киева было подано заявление на провокаторов, пытавшихся в среду сорвать богослужение в Киево-Печерской лавре и оскорблявших прихожан, заявил в четверг адвокат монастыря, протоиерей Никита Чекман."Тринадцатого сентября во время богослужения священнослужителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и другими клириками рядом с храмом преподобного Сергия Радонежского по ул. Лаврской в г. Киеве в период времени с 18.25 по 19. 20 группа неустановленных лиц под руководством лица, именующего себя в социальных сетях "магом Велиаром", оскорбляли священнослужителей и прихожан, оскорбляли религиозные взгляды прихожан, громко включали мегафоны, направляя их в уши граждан, с призывами, порочащими религиозные убеждения граждан и церковь. Указанными противоправными действиями указанные лица препятствовали совершению религиозного обряда (богослужения) и сорвали его проведение, что может свидетельствовать о совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса. На место адвокатом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры через линию "102" был вызван наряд полиции и подано соответствующее заявление по факту указанного уголовного преступления", – написал Чекман в своем Telegram-канале.Он сообщил, что будет начало расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование осуществлению религиозного обряда"), которая предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230914/chasovnya-1896351013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, россия, сергий радонежский, украинская православная церковь, религия