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На провокаторов у стен Киевской лавры подали заявление в полицию - РИА Новости, 14.09.2023
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Религия
 
18:46 14.09.2023 (обновлено: 18:52 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/lavra-1896392351.html
На провокаторов у стен Киевской лавры подали заявление в полицию
На провокаторов у стен Киевской лавры подали заявление в полицию - РИА Новости, 14.09.2023
На провокаторов у стен Киевской лавры подали заявление в полицию
В полицию Киева было подано заявление на провокаторов, пытавшихся в среду сорвать богослужение в Киево-Печерской лавре и оскорблявших прихожан, заявил в четверг РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:46
2023-09-14T18:52
религия
украина
киев
россия
сергий радонежский
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В полицию Киева было подано заявление на провокаторов, пытавшихся в среду сорвать богослужение в Киево-Печерской лавре и оскорблявших прихожан, заявил в четверг адвокат монастыря, протоиерей Никита Чекман."Тринадцатого сентября во время богослужения священнослужителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и другими клириками рядом с храмом преподобного Сергия Радонежского по ул. Лаврской в г. Киеве в период времени с 18.25 по 19. 20 группа неустановленных лиц под руководством лица, именующего себя в социальных сетях "магом Велиаром", оскорбляли священнослужителей и прихожан, оскорбляли религиозные взгляды прихожан, громко включали мегафоны, направляя их в уши граждан, с призывами, порочащими религиозные убеждения граждан и церковь. Указанными противоправными действиями указанные лица препятствовали совершению религиозного обряда (богослужения) и сорвали его проведение, что может свидетельствовать о совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса. На место адвокатом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры через линию "102" был вызван наряд полиции и подано соответствующее заявление по факту указанного уголовного преступления", – написал Чекман в своем Telegram-канале.Он сообщил, что будет начало расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование осуществлению религиозного обряда"), которая предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230914/chasovnya-1896351013.html
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украина, киев, россия, сергий радонежский, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, Сергий Радонежский, Украинская православная церковь, Религия
На провокаторов у стен Киевской лавры подали заявление в полицию

Адвокат Киевской лавры заявил в полицию на провокаторов, мешавших богослужению

© УПЦМолитвенное стояние возле ворот Киево-Печерской Лавры
Молитвенное стояние возле ворот Киево-Печерской Лавры
© УПЦ
Молитвенное стояние возле ворот Киево-Печерской Лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В полицию Киева было подано заявление на провокаторов, пытавшихся в среду сорвать богослужение в Киево-Печерской лавре и оскорблявших прихожан, заявил в четверг адвокат монастыря, протоиерей Никита Чекман.
"Тринадцатого сентября во время богослужения священнослужителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и другими клириками рядом с храмом преподобного Сергия Радонежского по ул. Лаврской в г. Киеве в период времени с 18.25 по 19. 20 группа неустановленных лиц под руководством лица, именующего себя в социальных сетях "магом Велиаром", оскорбляли священнослужителей и прихожан, оскорбляли религиозные взгляды прихожан, громко включали мегафоны, направляя их в уши граждан, с призывами, порочащими религиозные убеждения граждан и церковь. Указанными противоправными действиями указанные лица препятствовали совершению религиозного обряда (богослужения) и сорвали его проведение, что может свидетельствовать о совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса. На место адвокатом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры через линию "102" был вызван наряд полиции и подано соответствующее заявление по факту указанного уголовного преступления", – написал Чекман в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что будет начало расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Украины ("Воспрепятствование осуществлению религиозного обряда"), которая предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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