https://ria.ru/20230914/kurgan-1896261178.html

Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым

Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым - РИА Новости, 14.09.2023

Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым

В Кургане нашли потерявшегося накануне десятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:40

2023-09-14T10:40

2023-09-14T13:47

хорошие новости

происшествия

россия

курган

курганская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен — РИА Новости. В Кургане нашли потерявшегося накануне десятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону."Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Мальчика обнаружили сотрудники полиции, идущего вдоль дороги в районе микрорайона Утяк", — уточнили в ведомстве.Полицейские отвезли ребенка в отдел, он здоров, никаких противоправных действий против него не совершалось.В ближайшее время Ярослава передадут законным представителям.

https://ria.ru/20230804/malchik-1888259045.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, курган, курганская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)