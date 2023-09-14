https://ria.ru/20230914/kurgan-1896261178.html
Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым
Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым - РИА Новости, 14.09.2023
Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым
В Кургане нашли потерявшегося накануне десятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:40
2023-09-14T10:40
2023-09-14T13:47
хорошие новости
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россия
курган
курганская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен — РИА Новости. В Кургане нашли потерявшегося накануне десятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону."Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Мальчика обнаружили сотрудники полиции, идущего вдоль дороги в районе микрорайона Утяк", — уточнили в ведомстве.Полицейские отвезли ребенка в отдел, он здоров, никаких противоправных действий против него не совершалось.В ближайшее время Ярослава передадут законным представителям.
https://ria.ru/20230804/malchik-1888259045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курган, курганская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Курган, Курганская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым
Потерявшегося накануне в Кургане десятилетнего мальчика нашли живым и невредимым