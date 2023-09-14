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Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым - РИА Новости, 14.09.2023
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Хорошие новости
 
10:40 14.09.2023 (обновлено: 13:47 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/kurgan-1896261178.html
Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым
Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым - РИА Новости, 14.09.2023
Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым
В Кургане нашли потерявшегося накануне десятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:40
2023-09-14T13:47
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен — РИА Новости. В Кургане нашли потерявшегося накануне десятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону."Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Мальчика обнаружили сотрудники полиции, идущего вдоль дороги в районе микрорайона Утяк", — уточнили в ведомстве.Полицейские отвезли ребенка в отдел, он здоров, никаких противоправных действий против него не совершалось.В ближайшее время Ярослава передадут законным представителям.
https://ria.ru/20230804/malchik-1888259045.html
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происшествия, россия, курган, курганская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Курган, Курганская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Потерявшегося в Кургане мальчика нашли живым

Потерявшегося накануне в Кургане десятилетнего мальчика нашли живым и невредимым

© Фото : Полиция Курганской области/TelegramМальчик, потерявшийся накануне в Кургане
Мальчик, потерявшийся накануне в Кургане - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Полиция Курганской области/Telegram
Мальчик, потерявшийся накануне в Кургане
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен — РИА Новости. В Кургане нашли потерявшегося накануне десятилетнего мальчика, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
"Потерявшийся накануне десятилетний Ярослав найден. Мальчика обнаружили сотрудники полиции, идущего вдоль дороги в районе микрорайона Утяк", — уточнили в ведомстве.
Полицейские отвезли ребенка в отдел, он здоров, никаких противоправных действий против него не совершалось.
В ближайшее время Ярослава передадут законным представителям.
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Сотрудники ГИБДД подобрали на трассе в Марий Эл ушедшего из дома ребенка
4 августа, 17:56
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияКурганКурганская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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