https://ria.ru/20230914/kurgan-1896256440.html
В Кургане разыскивают десятилетнего мальчика
В Кургане разыскивают десятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.09.2023
В Кургане разыскивают десятилетнего мальчика
Десятилетнего мальчика ищут в Кургане, возбуждено уголовное дело, сообщило в четверг следственном управление СК РФ по региону. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:07
2023-09-14T10:07
2023-09-14T10:07
происшествия
курган
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен – РИА Новости. Десятилетнего мальчика ищут в Кургане, возбуждено уголовное дело, сообщило в четверг следственном управление СК РФ по региону. По данным следствия, днем 13 сентября ребенок ушел из дома, до настоящего времени не вернулся. "Следственными органами следственного управления СК Российской Федерации по Курганской области в рамках расследования уголовного дела устанавливается место нахождения 10-летнего Ярослава Воробьева, пропавшего в городе Кургане", - говорится в сообщении. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные. Был одет: фиолетовая куртка с желтыми надписями, камуфляжного цвета кофта и штаны, синие кроссовки, камуфляжного цвета кепка, поясняет СУСК. Граждан, обладающих информацией, значимой для установления местонахождения мальчика, просьба сообщить в следственное управление по телефону 8-912-835-26-50, в органы внутренних дел по круглосуточному телефону "02", с мобильного - "102", "020", добавляет следствие.
https://ria.ru/20230907/devochka-1894688406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган
В Кургане разыскивают десятилетнего мальчика
В Кургане разыскивают десятилетнего мальчика, который ушел из дома
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен – РИА Новости.
Десятилетнего мальчика ищут в Кургане, возбуждено уголовное дело, сообщило
в четверг следственном управление СК РФ по региону.
По данным следствия, днем 13 сентября ребенок ушел из дома, до настоящего времени не вернулся.
"Следственными органами следственного управления СК Российской Федерации по Курганской области
в рамках расследования уголовного дела устанавливается место нахождения 10-летнего Ярослава Воробьева, пропавшего в городе Кургане", - говорится в сообщении.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелёные. Был одет: фиолетовая куртка с желтыми надписями, камуфляжного цвета кофта и штаны, синие кроссовки, камуфляжного цвета кепка, поясняет СУСК.
Граждан, обладающих информацией, значимой для установления местонахождения мальчика, просьба сообщить в следственное управление по телефону 8-912-835-26-50, в органы внутренних дел по круглосуточному телефону "02", с мобильного - "102", "020", добавляет следствие.
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