https://ria.ru/20230914/kuba-1896345835.html
Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию
Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию - РИА Новости, 14.09.2023
Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию
Куба решительно осуждает односторонние санкции против России и выступает против русофобии, заявил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:45
2023-09-14T15:45
2023-09-14T15:56
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба решительно осуждает односторонние санкции против России и выступает против русофобии, заявил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Мы вновь решительно осуждаем односторонние санкции, введенные против России, а также выступаем против политики изоляции и кампании русофобии в СМИ, направленной на разжигание ненависти против вашего народа", - сказал дипломат на круглом столе в Общественной палате России.
https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896241445.html
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в мире, россия, куба, здоровье - общество, москва
В мире, Россия, Куба, Здоровье - Общество, Москва
Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию
Посол Кубы: республика осуждает односторонние санкции против России и русофобию