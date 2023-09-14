Рейтинг@Mail.ru
Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 14.09.2023 (обновлено: 15:56 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/kuba-1896345835.html
Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию
Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию - РИА Новости, 14.09.2023
Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию
Куба решительно осуждает односторонние санкции против России и выступает против русофобии, заявил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:45
2023-09-14T15:56
в мире
россия
куба
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896349046_0:0:2787:1567_1920x0_80_0_0_b0b3dfdbf0f136507ba8b6ec5299258c.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба решительно осуждает односторонние санкции против России и выступает против русофобии, заявил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Мы вновь решительно осуждаем односторонние санкции, введенные против России, а также выступаем против политики изоляции и кампании русофобии в СМИ, направленной на разжигание ненависти против вашего народа", - сказал дипломат на круглом столе в Общественной палате России.
https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896241445.html
россия
куба
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896349046_186:0:2543:1768_1920x0_80_0_0_2a45bf2bf3721a2edb3286da1aa2bb29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, здоровье - общество, москва
В мире, Россия, Куба, Здоровье - Общество, Москва
Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию

Посол Кубы: республика осуждает односторонние санкции против России и русофобию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкХулио Антонио Гармендия Пенья
Хулио Антонио Гармендия Пенья - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Хулио Антонио Гармендия Пенья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба решительно осуждает односторонние санкции против России и выступает против русофобии, заявил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
«
"Мы вновь решительно осуждаем односторонние санкции, введенные против России, а также выступаем против политики изоляции и кампании русофобии в СМИ, направленной на разжигание ненависти против вашего народа", - сказал дипломат на круглом столе в Общественной палате России.
Ёко Камикава - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Японии заявили, что продолжат санкции против России
Вчера, 07:16
 
В миреРоссияКубаЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала