https://ria.ru/20230914/kuba-1896345835.html

Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию

Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию - РИА Новости, 14.09.2023

Кубинский посол осудил односторонние санкции против России и русофобию

Куба решительно осуждает односторонние санкции против России и выступает против русофобии, заявил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:45

2023-09-14T15:45

2023-09-14T15:56

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куба

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба решительно осуждает односторонние санкции против России и выступает против русофобии, заявил посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. "Мы вновь решительно осуждаем односторонние санкции, введенные против России, а также выступаем против политики изоляции и кампании русофобии в СМИ, направленной на разжигание ненависти против вашего народа", - сказал дипломат на круглом столе в Общественной палате России.

https://ria.ru/20230914/yaponiya-1896241445.html

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в мире, россия, куба, здоровье - общество, москва