https://ria.ru/20230914/kritika-1896261851.html
СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию
СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию
Готовность международного сообщества открыто критиковать Россию в последнее время снижается, это становится большой проблемой для Запада, сообщает газета Wall... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:45
2023-09-14T10:45
2023-09-14T10:45
в мире
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Готовность международного сообщества открыто критиковать Россию в последнее время снижается, это становится большой проблемой для Запада, сообщает газета Wall Street Journal. "В последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась", - передает газета со ссылкой на неназванных дипломатов. Отмечается, что ряд развивающихся стран выступили против призывов Украины и ее сторонников "потребовать от России репарации и создать международный трибунал против российского руководства". По мнению одного бывшего немецкого чиновника, некоторые его западные коллеги недооценили степень враждебности по отношению к США и Европе в ряде стран мира, а также их желание отстаивать свои интересы и независимость на международной арене.
https://ria.ru/20230914/khod-1896254635.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ef31690d2f5f361152ff4b6dd2a56213.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию
WSJ: международное сообщество теряет желание публично критиковать Россию