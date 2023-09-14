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СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию - РИА Новости, 14.09.2023
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10:45 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kritika-1896261851.html
СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию
СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию
Готовность международного сообщества открыто критиковать Россию в последнее время снижается, это становится большой проблемой для Запада, сообщает газета Wall... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:45
2023-09-14T10:45
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Готовность международного сообщества открыто критиковать Россию в последнее время снижается, это становится большой проблемой для Запада, сообщает газета Wall Street Journal. "В последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась", - передает газета со ссылкой на неназванных дипломатов. Отмечается, что ряд развивающихся стран выступили против призывов Украины и ее сторонников "потребовать от России репарации и создать международный трибунал против российского руководства". По мнению одного бывшего немецкого чиновника, некоторые его западные коллеги недооценили степень враждебности по отношению к США и Европе в ряде стран мира, а также их желание отстаивать свои интересы и независимость на международной арене.
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в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию

WSJ: международное сообщество теряет желание публично критиковать Россию

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Готовность международного сообщества открыто критиковать Россию в последнее время снижается, это становится большой проблемой для Запада, сообщает газета Wall Street Journal.
"В последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась", - передает газета со ссылкой на неназванных дипломатов.
Отмечается, что ряд развивающихся стран выступили против призывов Украины и ее сторонников "потребовать от России репарации и создать международный трибунал против российского руководства".
По мнению одного бывшего немецкого чиновника, некоторые его западные коллеги недооценили степень враждебности по отношению к США и Европе в ряде стран мира, а также их желание отстаивать свои интересы и независимость на международной арене.
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