https://ria.ru/20230914/kritika-1896261851.html

СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию

СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию - РИА Новости, 14.09.2023

СМИ: международное сообщество все менее охотно критикует Россию

Готовность международного сообщества открыто критиковать Россию в последнее время снижается, это становится большой проблемой для Запада, сообщает газета Wall... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:45

2023-09-14T10:45

2023-09-14T10:45

в мире

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Готовность международного сообщества открыто критиковать Россию в последнее время снижается, это становится большой проблемой для Запада, сообщает газета Wall Street Journal. "В последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась", - передает газета со ссылкой на неназванных дипломатов. Отмечается, что ряд развивающихся стран выступили против призывов Украины и ее сторонников "потребовать от России репарации и создать международный трибунал против российского руководства". По мнению одного бывшего немецкого чиновника, некоторые его западные коллеги недооценили степень враждебности по отношению к США и Европе в ряде стран мира, а также их желание отстаивать свои интересы и независимость на международной арене.

https://ria.ru/20230914/khod-1896254635.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша