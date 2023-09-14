https://ria.ru/20230914/kosovo-1896382313.html
Боррель признал, что не смог добиться прогресса на переговорах по Косово
Боррель признал, что не смог добиться прогресса на переговорах по Косово - РИА Новости, 14.09.2023
Боррель признал, что не смог добиться прогресса на переговорах по Косово
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что на переговорах по Косово при его посредничестве не было достигнуто какого-либо прогресса, в том числе по... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:13
2023-09-14T18:13
2023-09-14T18:13
в мире
косово
брюссель
сербия
альбин курти
жозеп боррель
александр вучич
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что на переговорах по Косово при его посредничестве не было достигнуто какого-либо прогресса, в том числе по ключевым вопросам создания Сообщества сербских общин и снижения напряженности на севере Косово. В Брюсселе в четверг прошли переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти при участии Борреля и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. "К сожалению, после длительной встречи премьер-министр Курти оказался не готов двигаться вперед в вопросе создания Сообщества… Не было достигнуто прогресса по вопросу деэскалации напряженности на севере Косово", - сказал Боррель журналистам в Брюсселе. По окончании очередного раунда переговоров в Брюсселе сербский лидер заявил, что Сербия приняла компромиссное предложение ЕС, но Курти не захотел его принять, и встреча была завершена без результата. Диалог ранее зашел в тупик на фоне обострения в крае, на последнем раунде 22 июня в Брюсселе Вучич и Курти даже не стали встречаться друг с другом. Сербский лидер в начале сентября заявил, что в Косово после прихода Курти к власти в марте 2021 года произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество, и неоднократно повторял, что поедет на новый раунд диалога лишь потому, что это "обязанность Белграда, который выступает за поиск мирного пути". Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и мэров с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 (Брюссель), прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230914/vuchich-1896367945.html
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в мире, косово, брюссель, сербия, альбин курти, жозеп боррель, александр вучич, евросоюз
В мире, Косово, Брюссель, Сербия, Альбин Курти, Жозеп Боррель, Александр Вучич, Евросоюз
Боррель признал, что не смог добиться прогресса на переговорах по Косово
Боррель: стороны не достигли прогресса по вопросу деэскалации конфликта в Косово
БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что на переговорах по Косово при его посредничестве не было достигнуто какого-либо прогресса, в том числе по ключевым вопросам создания Сообщества сербских общин и снижения напряженности на севере Косово.
В Брюсселе
в четверг прошли переговоры президента Сербии Александра Вучича
и премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти
при участии Борреля и спецпредставителя ЕС
по диалогу Белграда
и Приштины Мирослава Лайчака
.
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"К сожалению, после длительной встречи премьер-министр Курти оказался не готов двигаться вперед в вопросе создания Сообщества… Не было достигнуто прогресса по вопросу деэскалации напряженности на севере Косово", - сказал Боррель журналистам в Брюсселе.
По окончании очередного раунда переговоров в Брюсселе сербский лидер заявил, что Сербия приняла компромиссное предложение ЕС, но Курти не захотел его принять, и встреча была завершена без результата.
Диалог ранее зашел в тупик на фоне обострения в крае, на последнем раунде 22 июня в Брюсселе Вучич и Курти даже не стали встречаться друг с другом. Сербский лидер в начале сентября заявил, что в Косово после прихода Курти к власти в марте 2021 года произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество, и неоднократно повторял, что поедет на новый раунд диалога лишь потому, что это "обязанность Белграда, который выступает за поиск мирного пути".
Косовские сербы с конца мая проводят протесты в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич, Северная Косовска-Митровица
на севере края. Они требуют отозвать спецподразделения косовоалбанской полиции и мэров с севера Косово и Метохии и создать Сообщество сербских общин по соглашению 2013 (Брюссель), прежде чем говорить о новых муниципальных выборах в регионе.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич