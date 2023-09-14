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Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год - РИА Новости, 14.09.2023
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17:12 14.09.2023 (обновлено: 17:19 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/kosmos-1896365428.html
Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год
Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год - РИА Новости, 14.09.2023
Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год
Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что он с коллегой Николаем Чубом проведут в 2023 году только один выход в открытый космос, ещё один перенесён на... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:12
2023-09-14T17:19
космос - риа наука
олег кононенко
николай чуб
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БАЙКОНУР (Казахстан), 14 сен – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что он с коллегой Николаем Чубом проведут в 2023 году только один выход в открытый космос, ещё один перенесён на следующий год из-за того, что на МКС не успели доставить необходимое оборудование. "В этом году будет однозначно один, следующие три предполагаются в следующем году", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции. Он уточнил, что первый выход пройдёт в октябре-ноябре. По словам космонавта, изначально предполагалось, что в 2023 году пройдут два выхода и еще два в следующем. Однако один из них пришлось перенести из-за того, что на Международную космическую станцию еще не было доставлено необходимое для работы в открытом космосе оборудование. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли Кононенко и Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. Россияне проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html
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космос - риа наука, олег кононенко, николай чуб, наса, россия
Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Николай Чуб, НАСА, Россия
Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год

Кононенко: в 2023 году будет лишь один выход в открытый космос, второй перенесён

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на пресс-конференции на космодроме Байконур
Член основного экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко на пресс-конференции на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Член основного экипажа космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко на пресс-конференции на космодроме Байконур
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 сен – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что он с коллегой Николаем Чубом проведут в 2023 году только один выход в открытый космос, ещё один перенесён на следующий год из-за того, что на МКС не успели доставить необходимое оборудование.
"В этом году будет однозначно один, следующие три предполагаются в следующем году", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции.
Члены основного экипажа , космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС
11 сентября, 20:45
Он уточнил, что первый выход пройдёт в октябре-ноябре.
По словам космонавта, изначально предполагалось, что в 2023 году пройдут два выхода и еще два в следующем. Однако один из них пришлось перенести из-за того, что на Международную космическую станцию еще не было доставлено необходимое для работы в открытом космосе оборудование.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли Кононенко и Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. Россияне проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
МКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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9 сентября, 00:18
 
Космос - РИА НаукаОлег КононенкоНиколай ЧубНАСАРоссия
 
 
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