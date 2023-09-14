https://ria.ru/20230914/kosmos-1896365428.html
Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год
Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год - РИА Новости, 14.09.2023
Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год
Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что он с коллегой Николаем Чубом проведут в 2023 году только один выход в открытый космос, ещё один перенесён на... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:12
2023-09-14T17:12
2023-09-14T17:19
космос - риа наука
олег кононенко
николай чуб
наса
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896366296_0:0:3218:1811_1920x0_80_0_0_93f7028896b3ce521a9cd3e125332b2e.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 сен – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что он с коллегой Николаем Чубом проведут в 2023 году только один выход в открытый космос, ещё один перенесён на следующий год из-за того, что на МКС не успели доставить необходимое оборудование. "В этом году будет однозначно один, следующие три предполагаются в следующем году", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции. Он уточнил, что первый выход пройдёт в октябре-ноябре. По словам космонавта, изначально предполагалось, что в 2023 году пройдут два выхода и еще два в следующем. Однако один из них пришлось перенести из-за того, что на Международную космическую станцию еще не было доставлено необходимое для работы в открытом космосе оборудование. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли Кононенко и Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. Россияне проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html
https://ria.ru/20230909/mks-1895120225.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896366296_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_9ec56bca6616f06c003a06fb9487d2ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, олег кононенко, николай чуб, наса, россия
Космос - РИА Наука, Олег Кононенко, Николай Чуб, НАСА, Россия
Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год
Кононенко: в 2023 году будет лишь один выход в открытый космос, второй перенесён
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 сен – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что он с коллегой Николаем Чубом проведут в 2023 году только один выход в открытый космос, ещё один перенесён на следующий год из-за того, что на МКС не успели доставить необходимое оборудование.
"В этом году будет однозначно один, следующие три предполагаются в следующем году", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции.
Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС
Он уточнил, что первый выход пройдёт в октябре-ноябре.
По словам космонавта, изначально предполагалось, что в 2023 году пройдут два выхода и еще два в следующем. Однако один из них пришлось перенести из-за того, что на Международную космическую станцию еще не было доставлено необходимое для работы в открытом космосе оборудование.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли Кононенко и Чуб, а также астронавт НАСА
Лорал О'Хара. Россияне проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
Орбиту МКС перед полетами "Союзов" подняли на 3,5 километра