https://ria.ru/20230914/kosmos-1896365428.html

Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год

Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год - РИА Новости, 14.09.2023

Российский космонавт рассказал о переносе выхода в космос на 2024 год

Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что он с коллегой Николаем Чубом проведут в 2023 году только один выход в открытый космос, ещё один перенесён на... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:12

2023-09-14T17:12

2023-09-14T17:19

космос - риа наука

олег кононенко

николай чуб

наса

россия

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БАЙКОНУР (Казахстан), 14 сен – РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко рассказал, что он с коллегой Николаем Чубом проведут в 2023 году только один выход в открытый космос, ещё один перенесён на следующий год из-за того, что на МКС не успели доставить необходимое оборудование. "В этом году будет однозначно один, следующие три предполагаются в следующем году", - сказал Кононенко на предполётной пресс-конференции. Он уточнил, что первый выход пройдёт в октябре-ноябре. По словам космонавта, изначально предполагалось, что в 2023 году пройдут два выхода и еще два в следующем. Однако один из них пришлось перенести из-за того, что на Международную космическую станцию еще не было доставлено необходимое для работы в открытом космосе оборудование. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. В его экипаж вошли Кононенко и Чуб, а также астронавт НАСА Лорал О'Хара. Россияне проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.

https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html

https://ria.ru/20230909/mks-1895120225.html

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космос - риа наука, олег кононенко, николай чуб, наса, россия