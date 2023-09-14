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В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку
В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку - РИА Новости, 14.09.2023
В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку
Спасатели вытащили из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:58
2023-09-14T14:58
2023-09-14T18:43
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Спасатели вытащили из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале."В селении Бад Северной Осетии животное сорвалось с обрыва в реку. Более четырех часов корова дожидалась помощи в холодной воде. Спасать буренку прибыли огнеборцы ПСЧ № 10", — говорится в публикации.Им удалось обвязать животное веревками и вытянуть его на сушу.Замерзшую и обессиленную корову спасатели передали хозяевам, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания
Хорошие новости, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку
Сотрудники МЧС спасли корову, упавшую в горную реку в Северной Осетии