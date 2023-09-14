Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:58 14.09.2023 (обновлено: 18:43 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/korova-1896331927.html
В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку
В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку - РИА Новости, 14.09.2023
В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку
Спасатели вытащили из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:58
2023-09-14T18:43
хорошие новости
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896390808_0:69:645:432_1920x0_80_0_0_337b6c786e9e4b8ee6434d2319c80a67.png
ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Спасатели вытащили из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале.&quot;В селении Бад Северной Осетии животное сорвалось с обрыва в реку. Более четырех часов корова дожидалась помощи в холодной воде. Спасать буренку прибыли огнеборцы ПСЧ № 10&quot;, — говорится в публикации.Им удалось обвязать животное веревками и вытянуть его на сушу.Замерзшую и обессиленную корову спасатели передали хозяевам, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230912/medved-1895860863.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896390808_0:9:645:493_1920x0_80_0_0_d108c98814fc1a602de76328ebd4634c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания
Хорошие новости, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку

Сотрудники МЧС спасли корову, упавшую в горную реку в Северной Осетии

© Фото : МЧС Северной Осетии/TelegramСпасатели вытаскивают из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии. 14 сентября 2023
Спасатели вытаскивают из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии. 14 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : МЧС Северной Осетии/Telegram
Спасатели вытаскивают из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии. 14 сентября 2023
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Спасатели вытащили из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале.
«

"В селении Бад Северной Осетии животное сорвалось с обрыва в реку. Более четырех часов корова дожидалась помощи в холодной воде. Спасать буренку прибыли огнеборцы ПСЧ № 10", — говорится в публикации.

Им удалось обвязать животное веревками и вытянуть его на сушу.
Замерзшую и обессиленную корову спасатели передали хозяевам, добавили в ведомстве.
Сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя в ЯНАО. Кадр видео
На Ямале сотрудники Московского зоопарка спасли белого медведя
12 сентября, 15:39
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Северная Осетия - Алания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала