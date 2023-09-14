https://ria.ru/20230914/korova-1896331927.html

В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку

В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку - РИА Новости, 14.09.2023

В Северной Осетии спасли корову, сорвавшуюся с обрыва в горную реку

Спасатели вытащили из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:58

2023-09-14T14:58

2023-09-14T18:43

хорошие новости

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 14 сен — РИА Новости. Спасатели вытащили из горной реки корову, которая сорвалась с обрыва в селении Бад Северной Осетии, сообщило управление МЧС по региону в Telegram-канале."В селении Бад Северной Осетии животное сорвалось с обрыва в реку. Более четырех часов корова дожидалась помощи в холодной воде. Спасать буренку прибыли огнеборцы ПСЧ № 10", — говорится в публикации.Им удалось обвязать животное веревками и вытянуть его на сушу.Замерзшую и обессиленную корову спасатели передали хозяевам, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230912/medved-1895860863.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания