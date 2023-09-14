https://ria.ru/20230914/kishinev-1896255886.html

Москва заявила протест Кишиневу из-за высылки главы Sputnik Молдова

Москва заявила протест Кишиневу из-за высылки главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 14.09.2023

Москва заявила протест Кишиневу из-за высылки главы Sputnik Молдова

Временному поверенному в делах Молдавии в Москве Серджиу Гончеренко заявили решительный протест из-за высылки руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:05

2023-09-14T10:05

2023-09-14T12:45

москва

кишинев

в мире

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Временному поверенному в делах Молдавии в Москве Серджиу Гончеренко заявили решительный протест из-за высылки руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщили в МИД России."Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании. Потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, СМИ и обеспечения прав журналистов", — указали в ведомстве.В ведомстве назвали действия молдавских властей необоснованными и провокационными. Там подчеркнули, что такой недружественный шаг Кишинева не останется без адекватного ответа.Гончеренко вызвали в российский МИД накануне. Как ранее указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, такое решение Кишинева — не единичная акция, а очередной шаг в зачистке внутреннего информационного поля.Накануне утром Денисов сообщил, что, когда он спал, к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, попросили собраться и ехать с ними. В машине ему вручили копию решения о том, что журналист представляет угрозу национальной безопасности Молдавии и должен покинуть страну без права въезда в течение десяти лет.Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен он, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше".Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдова, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдова необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896153650.html

https://ria.ru/20230913/moldavia-1896211919.html

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москва

кишинев

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, кишинев, в мире