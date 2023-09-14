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Москва заявила протест Кишиневу из-за высылки главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 14.09.2023
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10:05 14.09.2023 (обновлено: 12:45 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/kishinev-1896255886.html
Москва заявила протест Кишиневу из-за высылки главы Sputnik Молдова
Москва заявила протест Кишиневу из-за высылки главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 14.09.2023
Москва заявила протест Кишиневу из-за высылки главы Sputnik Молдова
Временному поверенному в делах Молдавии в Москве Серджиу Гончеренко заявили решительный протест из-за высылки руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:05
2023-09-14T12:45
москва
кишинев
в мире
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Временному поверенному в делах Молдавии в Москве Серджиу Гончеренко заявили решительный протест из-за высылки руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщили в МИД России.&quot;Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании. Потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, СМИ и обеспечения прав журналистов&quot;, — указали в ведомстве.В ведомстве назвали действия молдавских властей необоснованными и провокационными. Там подчеркнули, что такой недружественный шаг Кишинева не останется без адекватного ответа.Гончеренко вызвали в российский МИД накануне. Как ранее указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, такое решение Кишинева — не единичная акция, а очередной шаг в зачистке внутреннего информационного поля.Накануне утром Денисов сообщил, что, когда он спал, к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, попросили собраться и ехать с ними. В машине ему вручили копию решения о том, что журналист представляет угрозу национальной безопасности Молдавии и должен покинуть страну без права въезда в течение десяти лет.Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен он, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше".Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдова, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдова необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896153650.html
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москва, кишинев, в мире
Москва, Кишинев, В мире
Москва заявила протест Кишиневу из-за высылки главы Sputnik Молдова

Поверенному Молдавии заявили протест из-за высылки главы Sputnik Молдова

© РИА Новости / Виталий БелоусовВременный поверенный Молдавии в России Серджиу Гончеренко выходит из здания МИД России в Москве
Временный поверенный Молдавии в России Серджиу Гончеренко выходит из здания МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Временный поверенный Молдавии в России Серджиу Гончеренко выходит из здания МИД России в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Временному поверенному в делах Молдавии в Москве Серджиу Гончеренко заявили решительный протест из-за высылки руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщили в МИД России.
«

"Было заявлено, что российская сторона расценивает данный шаг как часть развернутой официальным Кишиневом антироссийской кампании. Потребовали от молдавской стороны прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, СМИ и обеспечения прав журналистов", — указали в ведомстве.

В ведомстве назвали действия молдавских властей необоснованными и провокационными. Там подчеркнули, что такой недружественный шаг Кишинева не останется без адекватного ответа.
Гончеренко вызвали в российский МИД накануне.
Кишинев, Молдавия - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Молдавии активисты призвали власти прекратить преследование журналистов
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Как ранее указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, такое решение Кишинева — не единичная акция, а очередной шаг в зачистке внутреннего информационного поля.
Накануне утром Денисов сообщил, что, когда он спал, к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, попросили собраться и ехать с ними. В машине ему вручили копию решения о том, что журналист представляет угрозу национальной безопасности Молдавии и должен покинуть страну без права въезда в течение десяти лет.
Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Глава Sputnik Молдова рассказал, что не мог остаться в стране
13 сентября, 21:07
Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен он, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше".
Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдова, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдова необъективными и политизированными.
Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Глава Sputnik Молдова хочет эвакуировать кота из Кишинева
13 сентября, 20:46
 
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