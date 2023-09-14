Рейтинг@Mail.ru
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kherson-1896262072.html
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждается, помогала российским военным... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:47
2023-09-14T10:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
херсон
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801548595_104:449:2947:2048_1920x0_80_0_0_fe2e545740f7095acebf2d6c32ae7731.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждается, помогала российским военным корректировать удары по украинским войскам. "Злоумышленницей оказалась местная жительница... (оказывала) помощь в корректировке ударов по местным объектам сил обороны Украины", - говорится в сообщении СБУ. Утверждается, что задержанная обходила улицы и скрытно фиксировала места расположения боевых украинских подразделений, а затем пересылала полученные сведения "в виде текстовой информации с привязкой к местности". СБУ предъявила задержанной обвинение по статье уголовного кодекса "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Херсонская область стала регионом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.
https://ria.ru/20230712/sbu-1883778605.html
россия
украина
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801548595_480:446:2615:2048_1920x0_80_0_0_61f07742b9e818080bcf7265eb597126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, херсон, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсон, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ

СБУ задержала жительницу Херсона, якобы помогавшую корректировать огонь по ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждается, помогала российским военным корректировать удары по украинским войскам.
"Злоумышленницей оказалась местная жительница... (оказывала) помощь в корректировке ударов по местным объектам сил обороны Украины", - говорится в сообщении СБУ. Утверждается, что задержанная обходила улицы и скрытно фиксировала места расположения боевых украинских подразделений, а затем пересылала полученные сведения "в виде текстовой информации с привязкой к местности".
СБУ предъявила задержанной обвинение по статье уголовного кодекса "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
Херсонская область стала регионом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
На Украине будут судить экс-главу управления СБУ по Харьковской области
12 июля, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала