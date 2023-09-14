https://ria.ru/20230914/kherson-1896262072.html
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждается, помогала российским военным... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:47
2023-09-14T10:47
2023-09-14T10:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
херсон
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждается, помогала российским военным корректировать удары по украинским войскам. "Злоумышленницей оказалась местная жительница... (оказывала) помощь в корректировке ударов по местным объектам сил обороны Украины", - говорится в сообщении СБУ. Утверждается, что задержанная обходила улицы и скрытно фиксировала места расположения боевых украинских подразделений, а затем пересылала полученные сведения "в виде текстовой информации с привязкой к местности". СБУ предъявила задержанной обвинение по статье уголовного кодекса "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Херсонская область стала регионом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.
https://ria.ru/20230712/sbu-1883778605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсон, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ
СБУ задержала жительницу Херсона, якобы помогавшую корректировать огонь по ВСУ