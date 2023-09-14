https://ria.ru/20230914/kherson-1896262072.html

СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ

СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023

СБУ обвинила жительницу Херсона в корректировке огня по ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждается, помогала российским военным... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:47

2023-09-14T10:47

2023-09-14T10:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

херсон

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в телеграм-канале о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждается, помогала российским военным корректировать удары по украинским войскам. "Злоумышленницей оказалась местная жительница... (оказывала) помощь в корректировке ударов по местным объектам сил обороны Украины", - говорится в сообщении СБУ. Утверждается, что задержанная обходила улицы и скрытно фиксировала места расположения боевых украинских подразделений, а затем пересылала полученные сведения "в виде текстовой информации с привязкой к местности". СБУ предъявила задержанной обвинение по статье уголовного кодекса "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ". Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Херсонская область стала регионом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.

https://ria.ru/20230712/sbu-1883778605.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, херсон, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр