https://ria.ru/20230914/kambodzha-1896329202.html
Еще одна страна в Юго-Восточной Азии ждет российских туристов
Еще одна страна в Юго-Восточной Азии ждет российских туристов - РИА Новости, 14.09.2023
Еще одна страна в Юго-Восточной Азии ждет российских туристов
Туроператоры готовятся начать продавать путевки в Камбоджу и рассказывают, сколько будет стоить такое путешествие, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:05
2023-09-14T15:05
2023-09-14T15:05
туризм
туризм
новости - туризм
камбоджа
таиланд
вьетнам
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Туроператоры готовятся начать продавать путевки в Камбоджу и рассказывают, сколько будет стоить такое путешествие, сообщает АТОР.Индустрия гостеприимства в королевстве восстанавливается после пандемии, отмечают участники рынка. За первые семь месяцев года страну посетили 3,03 миллиона иностранцев. Половину турпотока обеспечивают Таиланд и Вьетнам, свидетельствует местная статистика. Но россиян среди путешественников — около 60 тысяч, причем большинство оказываются в стране с наземными экскурсиями из Таиланда.Туроператоры рассчитывают, что туристы из РФ будут прилетать, чтобы отправиться в экскурсионные поездки и и на пляжный курорт Сиануквиль. Там построили много новых отелей, создана удобная транспортная инфраструктура, есть свой аэропорт.Сейчас из РФ можно попасть в Камбоджу только с пересадками. Тур на 12 дней с проживанием в "трешке" в Пномпене стоит от 170 тысяч рублей на двоих. Пляжный отдых в Сиануквиле — от 238 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, камбоджа, таиланд, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Еще одна страна в Юго-Восточной Азии ждет российских туристов
АТОР: стоимость отдыха в Камбодже начинается от 170 тысяч рублей на двоих