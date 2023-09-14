https://ria.ru/20230914/kambodzha-1896329202.html

Еще одна страна в Юго-Восточной Азии ждет российских туристов

Еще одна страна в Юго-Восточной Азии ждет российских туристов - РИА Новости, 14.09.2023

Еще одна страна в Юго-Восточной Азии ждет российских туристов

Туроператоры готовятся начать продавать путевки в Камбоджу и рассказывают, сколько будет стоить такое путешествие, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:05

2023-09-14T15:05

2023-09-14T15:05

туризм

туризм

новости - туризм

камбоджа

таиланд

вьетнам

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Туроператоры готовятся начать продавать путевки в Камбоджу и рассказывают, сколько будет стоить такое путешествие, сообщает АТОР.Индустрия гостеприимства в королевстве восстанавливается после пандемии, отмечают участники рынка. За первые семь месяцев года страну посетили 3,03 миллиона иностранцев. Половину турпотока обеспечивают Таиланд и Вьетнам, свидетельствует местная статистика. Но россиян среди путешественников — около 60 тысяч, причем большинство оказываются в стране с наземными экскурсиями из Таиланда.Туроператоры рассчитывают, что туристы из РФ будут прилетать, чтобы отправиться в экскурсионные поездки и и на пляжный курорт Сиануквиль. Там построили много новых отелей, создана удобная транспортная инфраструктура, есть свой аэропорт.Сейчас из РФ можно попасть в Камбоджу только с пересадками. Тур на 12 дней с проживанием в "трешке" в Пномпене стоит от 170 тысяч рублей на двоих. Пляжный отдых в Сиануквиле — от 238 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

камбоджа

таиланд

вьетнам

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, камбоджа, таиланд, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор)