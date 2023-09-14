https://ria.ru/20230914/izbienie-1896293325.html
СК завел уголовное дело после избиения подростками инвалида в Югре
СК завел уголовное дело после избиения подростками инвалида в Югре - РИА Новости, 14.09.2023
СК завел уголовное дело после избиения подростками инвалида в Югре
Следователи завели уголовное дело после избиения группой подростков 18-летнего юноши в Нижневартовске (ХМАО), сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:40
2023-09-14T12:40
2023-09-14T12:40
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после избиения группой подростков 18-летнего юноши в Нижневартовске (ХМАО), сообщило региональное управление СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, где подростки поочередно наносят побои молодому человеку. На записи видно, как на коленях стоит юноша, которого азартно хлещут по щекам сверстники, восторгаясь тем, как они "смогли рассчитать силу". Следователи начали проверку по признакам преступления по статье о хулиганстве с применением насилия. "По результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ о совершении противоправных действий группой подростков в отношении 18-летнего юноши, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц)", – говорится в релизе. Отмечается, что события с видео произошли в июле 2023 года в квартире дома по улице 60 лет Октября в Нижневартовске, в тот день там находились подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Личности всех участников избиения установлены, они допрашиваются следователями. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, избитый юноша – инвалид с детства, а по данным местного телеканала "Мегаполис", одним из его обидчиков был тоже инвалид, которого якобы нашли неравнодушные горожане и заставили извиниться перед своей жертвой.
https://ria.ru/20230910/proezd-1895389860.html
нижневартовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ), Ханты-Мансийский автономный округ
СК завел уголовное дело после избиения подростками инвалида в Югре
СК завел уголовное дело после поочередного избиения подростками инвалида в Югре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости.
Следователи завели уголовное дело после избиения группой подростков 18-летнего юноши в Нижневартовске (ХМАО), сообщило
региональное управление СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, где подростки поочередно наносят побои молодому человеку. На записи видно, как на коленях стоит юноша, которого азартно хлещут по щекам сверстники, восторгаясь тем, как они "смогли рассчитать силу". Следователи начали проверку по признакам преступления по статье о хулиганстве с применением насилия.
"По результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ о совершении противоправных действий группой подростков в отношении 18-летнего юноши, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц)", – говорится в релизе.
Отмечается, что события с видео произошли в июле 2023 года в квартире дома по улице 60 лет Октября в Нижневартовске, в тот день там находились подростки в возрасте от 12 до 19 лет. Личности всех участников избиения установлены, они допрашиваются следователями.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, избитый юноша – инвалид с детства, а по данным местного телеканала "Мегаполис", одним из его обидчиков был тоже инвалид, которого якобы нашли неравнодушные горожане и заставили извиниться перед своей жертвой.
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