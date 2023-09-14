https://ria.ru/20230914/inauguratsiya-1896320281.html

Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина

Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина - РИА Новости, 14.09.2023

Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, заявил, что об... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:18

2023-09-14T14:18

2023-09-14T14:22

политика

москва

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мосгоризбирком

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, заявил, что об этом Кремль сообщит. "Мы все сообщим", - сказал Песков на вопрос о том, придет ли Путин на инаугурацию к Собянину. Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%. Во вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.

https://ria.ru/20230913/putin-1896161603.html

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политика, москва, сергей собянин, мосгоризбирком, россия, владимир путин, дмитрий песков