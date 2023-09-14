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Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина - РИА Новости, 14.09.2023
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14:18 14.09.2023 (обновлено: 14:22 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/inauguratsiya-1896320281.html
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина - РИА Новости, 14.09.2023
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, заявил, что об... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:18
2023-09-14T14:22
политика
москва
сергей собянин
мосгоризбирком
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, заявил, что об этом Кремль сообщит. "Мы все сообщим", - сказал Песков на вопрос о том, придет ли Путин на инаугурацию к Собянину. Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%. Во вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
https://ria.ru/20230913/putin-1896161603.html
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политика, москва, сергей собянин, мосгоризбирком, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Москва, Сергей Собянин, Мосгоризбирком, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на инаугурации Собянина

Песков: Кремль сообщит, будет ли Путин на инаугурации Собянина

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, будет ли президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина, заявил, что об этом Кремль сообщит.
«
"Мы все сообщим", - сказал Песков на вопрос о том, придет ли Путин на инаугурацию к Собянину.
Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове
13 сентября, 16:58
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%.
Во вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Отношения России и КНДР не должны беспокоить третьи страны, заявил Песков
13 сентября, 10:18
 
ПолитикаМоскваСергей СобянинМосгоризбиркомРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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