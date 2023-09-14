https://ria.ru/20230914/ikony-1896394957.html

Иконы из Ферапонтова монастыря отреставрируют в Кирилло-Белозерском музее

Иконы из Ферапонтова монастыря отреставрируют в Кирилло-Белозерском музее - РИА Новости, 14.09.2023

Иконы из Ферапонтова монастыря отреставрируют в Кирилло-Белозерском музее

Иконы "Покров Богоматери" и "Рождество Иоанна Предтечи" (XVIII и XIX веков) из Ферапонтова монастыря отреставрируют в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:52

2023-09-14T18:52

2023-09-14T18:52

религия

вологодская область

россия

юнеско

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50820/34/508203422_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_0a6859533646978127893027751a5d8d.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Иконы "Покров Богоматери" и "Рождество Иоанна Предтечи" (XVIII и XIX веков) из Ферапонтова монастыря отреставрируют в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в Вологодской области, сообщила пресс-служба заповедника."В реставрационной мастерской темперной живописи сейчас работают над реставрацией иконы "Покров Богоматери", поступившей в музей в 1924-1929 годы из церкви Благовещения Ферапонтова монастыря, и консервацией памятника "Рождество Иоанна Предтечи" из той же обители, – цитирует пресс-служба гендиректора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.В пресс-службе рассказали, что памятники древнерусской живописи XVIII и XIX веков поступили в фонд федерального музея Вологодчины в 30-50-е годы прошлого столетия, но возможность их отреставрировать появилась только сегодня."Реставрацией уникальных экспонатов занимается заведующий отделом реставрации живописи Николай Петухов. В его задачи входит укрепление паволоки, левкаса и красочного слоя икон, удаление загрязнений с основы памятника, заполнение трещин и утрат основы древесно-клеевой массой, выполнение пробного раскрытия, тонирование утрат красочного слоя и реставрационных вставок левкаса", - рассказала Шаромазова.По словам Петухова, икона "Покров Богоматери" XVIII века практически отреставрирована, осталось восполнить утраты красочного слоя. Чтобы сохранить икону "Рождество Иоанна Предтечи" в том виде, в котором она дошла до сегодняшнего времени, необходимо произвести консервационные действия – укрепить левкас и красочный слой, удалить поверхностные загрязнения с живописи.В пресс-службе рассказали, что отреставрированные иконы "Покров Богордицы" и "Рождество Иоанна Предтечи" впоследствии будут представлены широкому зрителю в открытом фондохранилище Вологодской башни.Ансамбль Ферапонтова монастыря входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, он имеет Имеет единственный в России полностью сохранившийся комплекс монастырских зданий дониконовского времени, на его территории находится самый древний каменный храм Севера Руси – собор Рождества Богородицы (1490 г.). Ферапонтов монастырь – единственный, где полностью сохранилась в достойном состоянии вся внутренняя роспись Дионисия, датируемая 1502 годом. Множество икон, дошедших до нашего времени, переданы в фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника, который является головным для Музея фресок Дионисия, разместившегося в архитектурном комплексе Ферапонтова монастыря.

https://ria.ru/20230912/lavra-1895948845.html

https://ria.ru/20230829/ikona-1892851737.html

https://ria.ru/20230908/ikona-1895077843.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вологодская область, россия, юнеско, религия