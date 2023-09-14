https://ria.ru/20230914/gripen-1896313149.html

СМИ: летчики ВСУ пройдут тренинг по изучению систем истребителей Gripen

СМИ: летчики ВСУ пройдут тренинг по изучению систем истребителей Gripen - РИА Новости, 14.09.2023

СМИ: летчики ВСУ пройдут тренинг по изучению систем истребителей Gripen

Украинские летчики находятся в Швеции, им проводится "ознакомительный тренинг" по изучению систем шведских истребителей JAS Gripen, сообщает газета Aftonbladet. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:51

2023-09-14T13:51

2023-09-14T13:51

технологии

украина

россия

швеция

сергей лавров

ульф кристерссон

f-16

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские летчики находятся в Швеции, им проводится "ознакомительный тренинг" по изучению систем шведских истребителей JAS Gripen, сообщает газета Aftonbladet. "Украинские летчики-истребители и авиатехники находятся в Швеции... Для них проводится "ознакомительный тренинг" для изучения систем JAS Gripen", - пишет газета, ссылаясь на источники издания Dagens Nyheter. По данным военных и политических источников, JAS Gripen может подняться в воздух над Украиной уже в середине лета следующего года, если правительство решит отправить истребители Киеву. Ранее Sveriges Radio со ссылкой на источники сообщило, что правительство Швеции собирается поручить минобороны рассмотреть условия для передачи Украине истребителей Gripen. В августе премьер Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что королевство не планирует поставлять Украине истребители Gripen. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873449021.html

https://ria.ru/20230913/ssha-1896065514.html

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технологии, украина, россия, швеция, сергей лавров, ульф кристерссон, f-16, в мире