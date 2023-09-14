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Разведка в Иране обнаружила цех по производству гранат - РИА Новости, 14.09.2023
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15:20 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/granata-1896336933.html
Разведка в Иране обнаружила цех по производству гранат
Разведка в Иране обнаружила цех по производству гранат - РИА Новости, 14.09.2023
Разведка в Иране обнаружила цех по производству гранат
Силы безопасности и разведка Ирана обнаружили цех по производству ручных и светошумовых гранат в западной провинции Илам, изъято около 90 готовых гранат,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:20
2023-09-14T15:20
в мире
иран
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силы безопасности и разведка Ирана обнаружили цех по производству ручных и светошумовых гранат в западной провинции Илам, изъято около 90 готовых гранат, передает агентство IRNA. "Стараниями сил безопасности и разведки Илама сегодня утром был обнаружен цех по производству ручных и светошумовых гранат, обнаружено и изъято 87 готовых гранат и большое количество сырья... а также предметы для написания лозунгов… Задержанное лицо направлено в судебные органы", - говорится в сообщении. Двумя днями ранее министр информации (разведки) Исламской республики Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранские разведывательные службы задержали с марта по сентябрь текущего года более 200 боевиков, которые планировали провести ряд террористических актов по всей территории Ирана.
https://ria.ru/20230818/iran-1890886837.html
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в мире, иран
В мире, Иран
Разведка в Иране обнаружила цех по производству гранат

Разведка в Иране обнаружила цех по производству ручных и светошумовых гранат

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силы безопасности и разведка Ирана обнаружили цех по производству ручных и светошумовых гранат в западной провинции Илам, изъято около 90 готовых гранат, передает агентство IRNA.
"Стараниями сил безопасности и разведки Илама сегодня утром был обнаружен цех по производству ручных и светошумовых гранат, обнаружено и изъято 87 готовых гранат и большое количество сырья... а также предметы для написания лозунгов… Задержанное лицо направлено в судебные органы", - говорится в сообщении.
Двумя днями ранее министр информации (разведки) Исламской республики Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранские разведывательные службы задержали с марта по сентябрь текущего года более 200 боевиков, которые планировали провести ряд террористических актов по всей территории Ирана.
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