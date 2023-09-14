https://ria.ru/20230914/granata-1896336933.html

Разведка в Иране обнаружила цех по производству гранат

Разведка в Иране обнаружила цех по производству гранат - РИА Новости, 14.09.2023

Разведка в Иране обнаружила цех по производству гранат

Силы безопасности и разведка Ирана обнаружили цех по производству ручных и светошумовых гранат в западной провинции Илам, изъято около 90 готовых гранат,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:20

2023-09-14T15:20

2023-09-14T15:20

в мире

иран

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силы безопасности и разведка Ирана обнаружили цех по производству ручных и светошумовых гранат в западной провинции Илам, изъято около 90 готовых гранат, передает агентство IRNA. "Стараниями сил безопасности и разведки Илама сегодня утром был обнаружен цех по производству ручных и светошумовых гранат, обнаружено и изъято 87 готовых гранат и большое количество сырья... а также предметы для написания лозунгов… Задержанное лицо направлено в судебные органы", - говорится в сообщении. Двумя днями ранее министр информации (разведки) Исламской республики Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранские разведывательные службы задержали с марта по сентябрь текущего года более 200 боевиков, которые планировали провести ряд террористических актов по всей территории Ирана.

https://ria.ru/20230818/iran-1890886837.html

иран

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран