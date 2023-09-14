https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896265884.html

В Саратове потушили возгорание травы у магистрального газопровода

В Саратове потушили возгорание травы у магистрального газопровода - РИА Новости, 14.09.2023

В Саратове потушили возгорание травы у магистрального газопровода

Спасатели потушили траву, загоревшуюся в Саратове на площади 2 гектара после разгерметизации магистрального газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:04

2023-09-14T11:04

2023-09-14T11:11

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели потушили траву, загоревшуюся в Саратове на площади 2 гектара после разгерметизации магистрального газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее в главке сообщили, что в 7.37 (6.37 мск) поступило сообщение, что на площади 2 гектара произошел пожар в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал. К 8.21 (7.21 мск) возгорание травы локализовали. По данным правительства региона, открытое горение на подземном газопроводе устранено. В компании "Газпром трансгаз Саратов" РИА Новости пояснили, что газоснабжение потребителей идет в полном объеме."Все устранено, пострадавших нет", - ответили в пресс-службе главка на вопрос, потушено ли возгорание травы после разгерметизации газопровода в районе Красного Октября.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html

саратов

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов