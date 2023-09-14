https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896265884.html
В Саратове потушили возгорание травы у магистрального газопровода
В Саратове потушили возгорание травы у магистрального газопровода - РИА Новости, 14.09.2023
В Саратове потушили возгорание травы у магистрального газопровода
Спасатели потушили траву, загоревшуюся в Саратове на площади 2 гектара после разгерметизации магистрального газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:04
2023-09-14T11:04
2023-09-14T11:11
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели потушили траву, загоревшуюся в Саратове на площади 2 гектара после разгерметизации магистрального газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее в главке сообщили, что в 7.37 (6.37 мск) поступило сообщение, что на площади 2 гектара произошел пожар в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал. К 8.21 (7.21 мск) возгорание травы локализовали. По данным правительства региона, открытое горение на подземном газопроводе устранено. В компании "Газпром трансгаз Саратов" РИА Новости пояснили, что газоснабжение потребителей идет в полном объеме."Все устранено, пострадавших нет", - ответили в пресс-службе главка на вопрос, потушено ли возгорание травы после разгерметизации газопровода в районе Красного Октября.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов
В Саратове потушили возгорание травы у магистрального газопровода
В Саратове потушили возгорание травы после разгерметизации газопровода
САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели потушили траву, загоревшуюся в Саратове на площади 2 гектара после разгерметизации магистрального газопровода Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее в главке сообщили, что в 7.37 (6.37 мск) поступило сообщение, что на площади 2 гектара произошел пожар в поле в районе поселка Красный Октябрь на территории Саратова после разгерметизации с последующим горением первой нитки газопровода диаметром 1000 миллиметров Песчаный Умет - Сторожевка, никто не пострадал. К 8.21 (7.21 мск) возгорание травы локализовали. По данным правительства региона, открытое горение на подземном газопроводе устранено. В компании "Газпром
трансгаз Саратов" РИА Новости пояснили, что газоснабжение потребителей идет в полном объеме.
"Все устранено, пострадавших нет", - ответили в пресс-службе главка на вопрос, потушено ли возгорание травы после разгерметизации газопровода в районе Красного Октября.
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