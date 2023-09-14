https://ria.ru/20230914/frantsiya-1896281287.html

Опрос: во Франции допускают, что Ле Пен станет следующим президентом

Опрос: во Франции допускают, что Ле Пен станет следующим президентом - РИА Новости, 14.09.2023

Опрос: во Франции допускают, что Ле Пен станет следующим президентом

Почти каждый второй француз считает, что лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен обладает необходимыми... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:10

2023-09-14T12:10

2023-09-14T12:10

в мире

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

эдуар филипп

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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Почти каждый второй француз считает, что лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен обладает необходимыми качествами для того, чтобы быть избранной в 2027 году, а 61% верят, что она может стать следующим президентом, следует из опроса Elabe для телеканала BFMTV. "За четыре года до выборов восприятие Марин Ле Пен продолжает улучшаться. Почти каждый второй опрошенный считает, что она способна "объединить французов" (47%) и "имеет необходимые качества, чтобы стать президентом" (48%). 61% полагают, что она может стать следующим президентом", - говорится в исследовании. Отмечается, что ее имидж улучшается среди всех слоев населения, в особенности, среди граждан пенсионного возраста. 32% считают, что она справится с ролью главы государства лучше, чем Эммануэль Макрон. Ее поддержка среди малоимущих слоев населения достигает 40%. Ле Пен характеризуют как смелого и динамичного политика (67%), который сможет "изменить вещи" (61%). При этом 55% и 58% соответственно сомневаются, что Ле Пен будет проводить успешную политику в плане безопасности и иммиграции, образования (53%), здравоохранения (51%), покупательной способности (54%). 64% французов недовольны ее позицией в вопросе кризиса на Украине. Респонденты также отмечают, что "страна будет более разделенной, чем сейчас, если Ле Пен придёт к власти". Единственным кандидатом, способным обойти Ле Пен на выборах, по мнению опрошенных, является бывший премьер-министр Эдуар Филипп. Так считают почти 6 из 10 человек (58%). Поддержка Филиппа существеннее, чем одобрение главы МВД Жеральда Дарманена (32%), министра финансов Брюно Ле Мэра (31%), министра образования Габриеля Атталя (30%) или основателя левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона (27%). Президентские полномочия Макрона истекают весной 2027 года. В исследовании, проводившемся онлайн 12 и 13 сентября, приняли участие 1001 человек.

https://ria.ru/20230914/vystuplenie-1896229329.html

https://ria.ru/20230913/frantsiya-1896070931.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, эдуар филипп