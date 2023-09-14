https://ria.ru/20230914/finlyandiya-1896273788.html

Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Тордену

Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Тордену - РИА Новости, 14.09.2023

Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Тордену

Суд Итя-Уусимаа в Финляндии на закрытом заседании в четверг оставил без изменения меру пресечения россиянину Войславу Тордену (ранее - Ян Петровский),... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:34

2023-09-14T11:34

2023-09-14T11:49

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — РИА Новости. Суд Итя-Уусимаа в Финляндии на закрытом заседании в четверг оставил без изменения меру пресечения россиянину Войславу Тордену (ранее - Ян Петровский), экстрадицию которого запросили на Украине, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Мальгина.Торден был задержан в Финляндии 20 июля, 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Адвокаты россиянина обжаловали это решение."Пока решение осталось без изменений", - сказала Мальгина.По ее словам, Торден участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа.Она отметила, что к делу привлечен Хейкки Лампела, один из самых известных юристов в Финляндии, работавший ранее над многими резонансными делами в стране.Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с ЧВК "Вагнер".

https://ria.ru/20230828/diplomaty-1892784277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, украина, россия, в мире