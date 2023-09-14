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Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Тордену - РИА Новости, 14.09.2023
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11:34 14.09.2023 (обновлено: 11:49 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/finlyandiya-1896273788.html
Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Тордену
Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Тордену - РИА Новости, 14.09.2023
Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Тордену
Суд Итя-Уусимаа в Финляндии на закрытом заседании в четверг оставил без изменения меру пресечения россиянину Войславу Тордену (ранее - Ян Петровский),... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:34
2023-09-14T11:49
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — РИА Новости. Суд Итя-Уусимаа в Финляндии на закрытом заседании в четверг оставил без изменения меру пресечения россиянину Войславу Тордену (ранее - Ян Петровский), экстрадицию которого запросили на Украине, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Мальгина.Торден был задержан в Финляндии 20 июля, 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Адвокаты россиянина обжаловали это решение."Пока решение осталось без изменений", - сказала Мальгина.По ее словам, Торден участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа.Она отметила, что к делу привлечен Хейкки Лампела, один из самых известных юристов в Финляндии, работавший ранее над многими резонансными делами в стране.Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с ЧВК "Вагнер".
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финляндия, украина, россия, в мире
Финляндия, Украина, Россия, В мире
Суд в Финляндии оставил без изменений меру пресечения россиянину Тордену

Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Тордена, выдачи которого хочет Киев

© AP Photo / Pavel GolovkinХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — РИА Новости. Суд Итя-Уусимаа в Финляндии на закрытом заседании в четверг оставил без изменения меру пресечения россиянину Войславу Тордену (ранее - Ян Петровский), экстрадицию которого запросили на Украине, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Мальгина.
Торден был задержан в Финляндии 20 июля, 23 августа был переведен в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию. Адвокаты россиянина обжаловали это решение.
«
"Пока решение осталось без изменений", - сказала Мальгина.
По ее словам, Торден участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы в Вантаа.
Она отметила, что к делу привлечен Хейкки Лампела, один из самых известных юристов в Финляндии, работавший ранее над многими резонансными делами в стране.
Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден (Петровский) якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с ЧВК "Вагнер".
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