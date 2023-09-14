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Финал фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани
Финал фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани - РИА Новости, 14.09.2023
Финал фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани
Финальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани с 17 по 26 сентября текущего года, сообщает администрация... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:34
2023-09-14T17:34
2023-09-14T17:34
астраханская область
астраханская область
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Финальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани с 17 по 26 сентября текущего года, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "В фестивале примут участие 400 детей из 14 хоровых коллективов, два из них - из ЛНР", - говорится в сообщении. Конкурсные прослушивания, по итогам которых определится хор-победитель, пройдут 18 сентября в оздоровительном центре имени Александра Пушкина. Прослушивания оценит компетентное жюри, представленное ведущими деятелями российского хорового искусства. По данным регионального министерства культуры, детские хоровые коллективы также выступят на предприятиях и в образовательных учреждениях Астраханской области, посетят музеи и выставки. Завершится финал крупномасштабным концертом, который состоится 24 сентября на Соборной площади Астраханского кремля. В нем примут участие сводный хор фестиваля, симфонический оркестр Астраханского театра оперы и балета, солисты и дирижеры. В программе концерта - песни и стихи о России.
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астраханская область, астрахань
Астраханская область, Астраханская область, Астрахань
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Финальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани с 17 по 26 сентября текущего года, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"В фестивале примут участие 400 детей из 14 хоровых коллективов, два из них - из ЛНР", - говорится в сообщении.
Конкурсные прослушивания, по итогам которых определится хор-победитель, пройдут 18 сентября в оздоровительном центре имени Александра Пушкина. Прослушивания оценит компетентное жюри, представленное ведущими деятелями российского хорового искусства.
По данным регионального министерства культуры, детские хоровые коллективы также выступят на предприятиях и в образовательных учреждениях Астраханской области, посетят музеи и выставки.
Завершится финал крупномасштабным концертом, который состоится 24 сентября на Соборной площади Астраханского кремля. В нем примут участие сводный хор фестиваля, симфонический оркестр Астраханского театра оперы и балета, солисты и дирижеры. В программе концерта - песни и стихи о России
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