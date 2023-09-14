https://ria.ru/20230914/festival-1896371486.html

Финал фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани

Финал фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани - РИА Новости, 14.09.2023

Финал фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани

Финальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани с 17 по 26 сентября текущего года, сообщает администрация... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:34

2023-09-14T17:34

2023-09-14T17:34

астраханская область

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Финальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России" пройдет в Астрахани с 17 по 26 сентября текущего года, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "В фестивале примут участие 400 детей из 14 хоровых коллективов, два из них - из ЛНР", - говорится в сообщении. Конкурсные прослушивания, по итогам которых определится хор-победитель, пройдут 18 сентября в оздоровительном центре имени Александра Пушкина. Прослушивания оценит компетентное жюри, представленное ведущими деятелями российского хорового искусства. По данным регионального министерства культуры, детские хоровые коллективы также выступят на предприятиях и в образовательных учреждениях Астраханской области, посетят музеи и выставки. Завершится финал крупномасштабным концертом, который состоится 24 сентября на Соборной площади Астраханского кремля. В нем примут участие сводный хор фестиваля, симфонический оркестр Астраханского театра оперы и балета, солисты и дирижеры. В программе концерта - песни и стихи о России.

https://ria.ru/20230824/kompozitory-1892040515.html

астраханская область

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, астрахань