https://ria.ru/20230914/feodosiya-1896301342.html

Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии

Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии - РИА Новости, 14.09.2023

Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале опроверг информацию о якобы эвакуации населения в городе Феодосия, назвав... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:11

2023-09-14T13:11

2023-09-14T13:11

специальная военная операция на украине

происшествия

республика крым

феодосия

олег крючков

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале опроверг информацию о якобы эвакуации населения в городе Феодосия, назвав это вбросами украинских фейковых каналов. "Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканский. Никакая эвакуация улиц в Феодосии не проводится", - написал Крючков. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230905/feyk-1894303598.html

республика крым

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика крым, феодосия, олег крючков, ситуация в днр и лнр