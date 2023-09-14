https://ria.ru/20230914/feodosiya-1896301342.html
Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии
Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии - РИА Новости, 14.09.2023
Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале опроверг информацию о якобы эвакуации населения в городе Феодосия, назвав... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:11
2023-09-14T13:11
2023-09-14T13:11
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
феодосия
олег крючков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104811/42/1048114283_0:96:1600:996_1920x0_80_0_0_c772e1b3a234b7aa575788996d35aa53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале опроверг информацию о якобы эвакуации населения в городе Феодосия, назвав это вбросами украинских фейковых каналов. "Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканский. Никакая эвакуация улиц в Феодосии не проводится", - написал Крючков. Он призвал доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20230905/feyk-1894303598.html
республика крым
феодосия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104811/42/1048114283_180:0:1600:1065_1920x0_80_0_0_574087fdd08749197ec87cdf4508fd76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, феодосия, олег крючков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Феодосия, Олег Крючков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии
Советник Аксенова Крючков назвал сообщения об эвакуации в Феодосии вбросом