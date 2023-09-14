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Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/feodosiya-1896301342.html
Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии
Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии - РИА Новости, 14.09.2023
Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале опроверг информацию о якобы эвакуации населения в городе Феодосия, назвав... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:11
2023-09-14T13:11
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
феодосия
олег крючков
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале опроверг информацию о якобы эвакуации населения в городе Феодосия, назвав это вбросами украинских фейковых каналов. "Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканский. Никакая эвакуация улиц в Феодосии не проводится", - написал Крючков. Он призвал доверять только официальным источникам информации.
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республика крым
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происшествия, республика крым, феодосия, олег крючков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Феодосия, Олег Крючков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Крымские власти опровергли сообщения об эвакуации в Феодосии

Советник Аксенова Крючков назвал сообщения об эвакуации в Феодосии вбросом

CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / FeodosiyaВид на город Феодосия
Вид на город Феодосия - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Francisco Rioseco / Feodosiya
Вид на город Феодосия. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале опроверг информацию о якобы эвакуации населения в городе Феодосия, назвав это вбросами украинских фейковых каналов.
"Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканский. Никакая эвакуация улиц в Феодосии не проводится", - написал Крючков. Он призвал доверять только официальным источникам информации.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика КрымФеодосияОлег КрючковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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