https://ria.ru/20230914/estel-1896250265.html

ФАС возбудила дело против производителя продукции Estel

ФАС возбудила дело против производителя продукции Estel - РИА Новости, 14.09.2023

ФАС возбудила дело против производителя продукции Estel

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении производителя продукции Estel ООО "Юникосметик", сообщило ведомство. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:30

2023-09-14T09:30

2023-09-14T09:30

происшествия

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении производителя продукции Estel ООО "Юникосметик", сообщило ведомство. "Ранее в Федеральную антимонопольную службу поступило обращение ООО "ИФБ" о нарушении антимонопольного законодательства со стороны "Юникосметик", выразившемся в недобросовестной конкуренции... ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства. Для его рассмотрения создана комиссия, которая проверит деятельность "Юникосметик" на наличие нарушений закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении. ИФБ реализует продукцию для волос под брендом Kapous, а "Юникосметик" производит и реализует косметическую продукцию Estel. С 2017 года компании параллельно продвигали на рынке линейки продукции под обозначением Blond Bar. В 2021 году "Юникосметик" зарегистрировал товарный знак Blond Bar couture, после чего потребовал от ИФБ прекратить использование спорного обозначения. ФАС проверит деятельность "Юникосметик" на предмет нарушений закона о конкуренции.

https://ria.ru/20230829/dns-1892835953.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)