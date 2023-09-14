https://ria.ru/20230914/estel-1896250265.html
ФАС возбудила дело против производителя продукции Estel
ФАС возбудила дело против производителя продукции Estel - РИА Новости, 14.09.2023
ФАС возбудила дело против производителя продукции Estel
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении производителя продукции Estel ООО "Юникосметик", сообщило ведомство. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:30
2023-09-14T09:30
2023-09-14T09:30
происшествия
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении производителя продукции Estel ООО "Юникосметик", сообщило ведомство. "Ранее в Федеральную антимонопольную службу поступило обращение ООО "ИФБ" о нарушении антимонопольного законодательства со стороны "Юникосметик", выразившемся в недобросовестной конкуренции... ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства. Для его рассмотрения создана комиссия, которая проверит деятельность "Юникосметик" на наличие нарушений закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении. ИФБ реализует продукцию для волос под брендом Kapous, а "Юникосметик" производит и реализует косметическую продукцию Estel. С 2017 года компании параллельно продвигали на рынке линейки продукции под обозначением Blond Bar. В 2021 году "Юникосметик" зарегистрировал товарный знак Blond Bar couture, после чего потребовал от ИФБ прекратить использование спорного обозначения. ФАС проверит деятельность "Юникосметик" на предмет нарушений закона о конкуренции.
https://ria.ru/20230829/dns-1892835953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС возбудила дело против производителя продукции Estel
ФАС возбудила антимонопольное дело против производителя продукции Estel
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении производителя продукции Estel ООО "Юникосметик", сообщило
ведомство.
"Ранее в Федеральную антимонопольную службу поступило обращение ООО "ИФБ" о нарушении антимонопольного законодательства со стороны "Юникосметик", выразившемся в недобросовестной конкуренции... ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства. Для его рассмотрения создана комиссия, которая проверит деятельность "Юникосметик" на наличие нарушений закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении.
ИФБ реализует продукцию для волос под брендом Kapous, а "Юникосметик" производит и реализует косметическую продукцию Estel. С 2017 года компании параллельно продвигали на рынке линейки продукции под обозначением Blond Bar. В 2021 году "Юникосметик" зарегистрировал товарный знак Blond Bar couture, после чего потребовал от ИФБ прекратить использование спорного обозначения.
ФАС проверит деятельность "Юникосметик" на предмет нарушений закона о конкуренции.
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