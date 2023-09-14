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СМИ: в Стамбуле пройдет встреча по восстановлению экономики Украины - РИА Новости, 14.09.2023
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10:21 14.09.2023 (обновлено: 10:23 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ekonomika-1896258224.html
СМИ: в Стамбуле пройдет встреча по восстановлению экономики Украины
СМИ: в Стамбуле пройдет встреча по восстановлению экономики Украины - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: в Стамбуле пройдет встреча по восстановлению экономики Украины
Представители Турции, Японии и Украины проведут 21 сентября в Стамбуле встречу по вопросу экономического восстановления Украины, сообщило турецкое экономическое РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:21
2023-09-14T10:23
украина
япония
турция
в мире
экономика
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Представители Турции, Японии и Украины проведут 21 сентября в Стамбуле встречу по вопросу экономического восстановления Украины, сообщило турецкое экономическое издание Dünya. "Встреча состоится 21 сентября в Стамбуле при поддержке посольства Японии в Турции, японского агентства международного развития (JICA) и японской организации внешней торговли (JETRO) и главном спонсорстве компании Yanmar Turkey, а также Торгово-промышленной палаты Украины. Бурак Пехливан, президент Ассоциации деловых людей Турции и Украины (TUID), заявил, что во встрече примут участие такие японские учреждения и организации, как Mitsubishi Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp, Yanmar, Itochu Corp, Sojitz Corp, JBIC, JETRO, JICA и Mitisu. Важное участие примет и Турция", - пишет издание. Газета отмечает, что до специальной военной операции на Украине работало более 700 турецких компаний, а объем турецких инвестиций достигал 4,5 миллиарда долларов. В течение последних пяти лет Турция была для Украины крупнейшим иностранным инвестором и входила в тройку лидеров среди стран-инвесторов иностранного капитала в целом. "Несмотря на отсутствие соглашения о свободной торговле, объем нашей внешней торговли с 2020 по 2021 год увеличился на 55%, а в январе 2022 года, последнем месяце перед началом войны, по сравнению с январем 2021 года произошел еще один рост - на 56%, в дополнение к этому 55-процентному увеличению. Более того, 3 февраля 2022 года было подписано соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной, переговоры по которому велись на протяжении 15 лет", - отмечает издание.
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870082663.html
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украина, япония, турция, в мире, экономика
Украина, Япония, Турция, В мире, Экономика
СМИ: в Стамбуле пройдет встреча по восстановлению экономики Украины

Dünya: встреча по восстановлению экономики Украины пройдет в Стамбуле в сентябре

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стамбул, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Представители Турции, Японии и Украины проведут 21 сентября в Стамбуле встречу по вопросу экономического восстановления Украины, сообщило турецкое экономическое издание Dünya.
"Встреча состоится 21 сентября в Стамбуле при поддержке посольства Японии в Турции, японского агентства международного развития (JICA) и японской организации внешней торговли (JETRO) и главном спонсорстве компании Yanmar Turkey, а также Торгово-промышленной палаты Украины. Бурак Пехливан, президент Ассоциации деловых людей Турции и Украины (TUID), заявил, что во встрече примут участие такие японские учреждения и организации, как Mitsubishi Corp, Marubeni Corp, Sumitomo Corp, Yanmar, Itochu Corp, Sojitz Corp, JBIC, JETRO, JICA и Mitisu. Важное участие примет и Турция", - пишет издание.
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Газета отмечает, что до специальной военной операции на Украине работало более 700 турецких компаний, а объем турецких инвестиций достигал 4,5 миллиарда долларов. В течение последних пяти лет Турция была для Украины крупнейшим иностранным инвестором и входила в тройку лидеров среди стран-инвесторов иностранного капитала в целом.
"Несмотря на отсутствие соглашения о свободной торговле, объем нашей внешней торговли с 2020 по 2021 год увеличился на 55%, а в январе 2022 года, последнем месяце перед началом войны, по сравнению с январем 2021 года произошел еще один рост - на 56%, в дополнение к этому 55-процентному увеличению. Более того, 3 февраля 2022 года было подписано соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной, переговоры по которому велись на протяжении 15 лет", - отмечает издание.
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