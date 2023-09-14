https://ria.ru/20230914/dubovoy-1896346033.html

В Донецке похоронили военкора Геннадия Дубового

В Донецке похоронили военкора Геннадия Дубового - РИА Новости, 14.09.2023

В Донецке похоронили военкора Геннадия Дубового

В Донецке прошли похороны военкора Геннадия Дубового, погибшего в ДТП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:45

2023-09-14T15:45

2023-09-14T15:49

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. В Донецке прошли похороны военкора Геннадия Дубового, погибшего в ДТП, передает корреспондент РИА Новости. Прощальная панихида состоялась в храме Ксении Петербургской. Почтить память Дубового пришли родственники, друзья, единомышленники. "Такие люди бывают не просто редко, а очень редко. Это люди, для которых совесть и честь - это главное... Он воевал и снимал, он тот самый хроникёр, как в Великую Отечественную войну. Он человек, который всегда говорил правду. У нас есть военкоры нового поколения, а он военкор того самого поколения, которое победило фашизм. Если бы все были такие, как он, победа была бы гораздо раньше", - заявила РИА Новости журналист Майя Пирогова. Дубовой рассказывал о событиях в Донбассе с 2014 года, практически постоянно находился на передовой и освещал все происходящие там события. Его сбила машина в центре Донецка 11 сентября.

https://ria.ru/20230912/vsu-1895960439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, общество