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В Донецке похоронили военкора Геннадия Дубового - РИА Новости, 14.09.2023
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15:45 14.09.2023 (обновлено: 15:49 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/dubovoy-1896346033.html
В Донецке похоронили военкора Геннадия Дубового
В Донецке похоронили военкора Геннадия Дубового - РИА Новости, 14.09.2023
В Донецке похоронили военкора Геннадия Дубового
В Донецке прошли похороны военкора Геннадия Дубового, погибшего в ДТП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:45
2023-09-14T15:49
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. В Донецке прошли похороны военкора Геннадия Дубового, погибшего в ДТП, передает корреспондент РИА Новости. Прощальная панихида состоялась в храме Ксении Петербургской. Почтить память Дубового пришли родственники, друзья, единомышленники. "Такие люди бывают не просто редко, а очень редко. Это люди, для которых совесть и честь - это главное... Он воевал и снимал, он тот самый хроникёр, как в Великую Отечественную войну. Он человек, который всегда говорил правду. У нас есть военкоры нового поколения, а он военкор того самого поколения, которое победило фашизм. Если бы все были такие, как он, победа была бы гораздо раньше", - заявила РИА Новости журналист Майя Пирогова. Дубовой рассказывал о событиях в Донбассе с 2014 года, практически постоянно находился на передовой и освещал все происходящие там события. Его сбила машина в центре Донецка 11 сентября.
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донецк, донецкая народная республика, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Общество
В Донецке похоронили военкора Геннадия Дубового

В Донецке похоронили погибшего в ДТП военкора Геннадия Дубового

© РИА НовостиПохороны военкора Геннадия Дубового в Донецке
Похороны военкора Геннадия Дубового в Донецке
© РИА Новости
Похороны военкора Геннадия Дубового в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. В Донецке прошли похороны военкора Геннадия Дубового, погибшего в ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
Прощальная панихида состоялась в храме Ксении Петербургской. Почтить память Дубового пришли родственники, друзья, единомышленники.
"Такие люди бывают не просто редко, а очень редко. Это люди, для которых совесть и честь - это главное... Он воевал и снимал, он тот самый хроникёр, как в Великую Отечественную войну. Он человек, который всегда говорил правду. У нас есть военкоры нового поколения, а он военкор того самого поколения, которое победило фашизм. Если бы все были такие, как он, победа была бы гораздо раньше", - заявила РИА Новости журналист Майя Пирогова.
Дубовой рассказывал о событиях в Донбассе с 2014 года, практически постоянно находился на передовой и освещал все происходящие там события.
Его сбила машина в центре Донецка 11 сентября.
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