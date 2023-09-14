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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 14.09.2023
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14:30 14.09.2023 (обновлено: 14:41 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/donetsk-1896323636.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 14.09.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на донецком и запорожском направлениях около 440 военнослужащих, российские подразделения отразили на этих направлениях 11 атак РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:30
2023-09-14T14:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком и запорожском направлениях около 440 военнослужащих, российские подразделения отразили на этих направлениях 11 атак противника, сообщило Минобороны РФ.На донецком направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычей и Первомайского в ДНР."Потери противника за сутки составили до 350 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области."Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании и М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - уточнили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 440 бойцов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком и запорожском направлениях около 440 военнослужащих, российские подразделения отразили на этих направлениях 11 атак противника, сообщило Минобороны РФ.
На донецком направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычей и Первомайского в ДНР.
«
"Потери противника за сутки составили до 350 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области.
"Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании и М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - уточнили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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