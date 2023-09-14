https://ria.ru/20230914/donetsk-1896323636.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 14.09.2023

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на донецком и запорожском направлениях около 440 военнослужащих, российские подразделения отразили на этих направлениях 11 атак РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:30

2023-09-14T14:30

2023-09-14T14:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком и запорожском направлениях около 440 военнослужащих, российские подразделения отразили на этих направлениях 11 атак противника, сообщило Минобороны РФ.На донецком направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычей и Первомайского в ДНР."Потери противника за сутки составили до 350 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Дылеевка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области."Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы FH-70 производства Великобритании и М119 производства США, "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20230912/vzryv-1895947743.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность