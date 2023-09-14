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Андрей Воробьев: каждое вступление в должность начинается с чистого листа

Андрей Воробьев: каждое вступление в должность начинается с чистого листа - РИА Новости, 14.09.2023

Андрей Воробьев: каждое вступление в должность начинается с чистого листа

В ходе торжественной церемонии инаугурации губернатора Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что при вступлении в должность губернатора всегда чувствует волнение, РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:46

2023-09-14T13:46

2023-09-14T13:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

единый день голосования в россии — 2023

политика

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В ходе торжественной церемонии инаугурации губернатора Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что при вступлении в должность губернатора всегда чувствует волнение, потому что каждый следующий срок губернаторства - это начало с чистого листа. "Всегда перед вступлением в должность чувствуешь торжественность момента, его волнующую, эмоциональную составляющую, и это, наверное, потому что каждый следующий срок, каждый следующий этап, он начинается с чистого листа. Ты можешь быть вместе со своей командой большой молодец, в предыдущие 10 лет у тебя наверняка что-то получилось, как у каждого человека, что-то предстоит реализовать, и вот эта ответственность, я уверен, её чувствую не только я, но и все члены моей команды", - сказал Воробьев. Торжественная церемония вступления в должность губернатора региона прошла в доме правительства Московской области в четверг 14 сентября. На инаугурации присутствовали члены правительства Московской области, главы городских округов, представители Мособлизбиркома, депутаты Государственной Думы РФ и московской областной думы, правоохранительные органы, представители традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат, участники СВО, деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, доверенные лица и представители избирательного штаба, руководители СМИ и почетные граждане региона.

https://ria.ru/20230914/vorobev-1896286340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, единый день голосования в россии — 2023, политика