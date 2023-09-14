Рейтинг@Mail.ru
Андрей Воробьев: каждое вступление в должность начинается с чистого листа - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:46 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/dolzhnost-1896312161.html
Андрей Воробьев: каждое вступление в должность начинается с чистого листа
Андрей Воробьев: каждое вступление в должность начинается с чистого листа - РИА Новости, 14.09.2023
Андрей Воробьев: каждое вступление в должность начинается с чистого листа
В ходе торжественной церемонии инаугурации губернатора Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что при вступлении в должность губернатора всегда чувствует волнение, РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:46
2023-09-14T13:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
единый день голосования в россии — 2023
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896310786_0:0:1913:1076_1920x0_80_0_0_1e5908fdafc110c668119a4f0367e863.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В ходе торжественной церемонии инаугурации губернатора Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что при вступлении в должность губернатора всегда чувствует волнение, потому что каждый следующий срок губернаторства - это начало с чистого листа. "Всегда перед вступлением в должность чувствуешь торжественность момента, его волнующую, эмоциональную составляющую, и это, наверное, потому что каждый следующий срок, каждый следующий этап, он начинается с чистого листа. Ты можешь быть вместе со своей командой большой молодец, в предыдущие 10 лет у тебя наверняка что-то получилось, как у каждого человека, что-то предстоит реализовать, и вот эта ответственность, я уверен, её чувствую не только я, но и все члены моей команды", - сказал Воробьев. Торжественная церемония вступления в должность губернатора региона прошла в доме правительства Московской области в четверг 14 сентября. На инаугурации присутствовали члены правительства Московской области, главы городских округов, представители Мособлизбиркома, депутаты Государственной Думы РФ и московской областной думы, правоохранительные органы, представители традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат, участники СВО, деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, доверенные лица и представители избирательного штаба, руководители СМИ и почетные граждане региона.
https://ria.ru/20230914/vorobev-1896286340.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896310786_0:0:1913:1436_1920x0_80_0_0_605c0a46f3549619af188d9f2e774a14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, единый день голосования в россии — 2023, политика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Единый день голосования в России — 2023, Политика

Андрей Воробьев: каждое вступление в должность начинается с чистого листа

© Пресс-служба губернатора Московской области | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественной церемонии инаугурации
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественной церемонии инаугурации
© Пресс-служба губернатора Московской области
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В ходе торжественной церемонии инаугурации губернатора Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что при вступлении в должность губернатора всегда чувствует волнение, потому что каждый следующий срок губернаторства - это начало с чистого листа.
"Всегда перед вступлением в должность чувствуешь торжественность момента, его волнующую, эмоциональную составляющую, и это, наверное, потому что каждый следующий срок, каждый следующий этап, он начинается с чистого листа. Ты можешь быть вместе со своей командой большой молодец, в предыдущие 10 лет у тебя наверняка что-то получилось, как у каждого человека, что-то предстоит реализовать, и вот эта ответственность, я уверен, её чувствую не только я, но и все члены моей команды", - сказал Воробьев.
Торжественная церемония вступления в должность губернатора региона прошла в доме правительства Московской области в четверг 14 сентября. На инаугурации присутствовали члены правительства Московской области, главы городских округов, представители Мособлизбиркома, депутаты Государственной Думы РФ и московской областной думы, правоохранительные органы, представители традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат, участники СВО, деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, доверенные лица и представители избирательного штаба, руководители СМИ и почетные граждане региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественной церемонии инаугурации. 14 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья
Вчера, 12:21
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЕдиный день голосования в России — 2023Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала