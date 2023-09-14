Андрей Воробьев: каждое вступление в должность начинается с чистого листа
© Пресс-служба губернатора Московской области | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественной церемонии инаугурации
© Пресс-служба губернатора Московской области
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В ходе торжественной церемонии инаугурации губернатора Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что при вступлении в должность губернатора всегда чувствует волнение, потому что каждый следующий срок губернаторства - это начало с чистого листа.
"Всегда перед вступлением в должность чувствуешь торжественность момента, его волнующую, эмоциональную составляющую, и это, наверное, потому что каждый следующий срок, каждый следующий этап, он начинается с чистого листа. Ты можешь быть вместе со своей командой большой молодец, в предыдущие 10 лет у тебя наверняка что-то получилось, как у каждого человека, что-то предстоит реализовать, и вот эта ответственность, я уверен, её чувствую не только я, но и все члены моей команды", - сказал Воробьев.
Торжественная церемония вступления в должность губернатора региона прошла в доме правительства Московской области в четверг 14 сентября. На инаугурации присутствовали члены правительства Московской области, главы городских округов, представители Мособлизбиркома, депутаты Государственной Думы РФ и московской областной думы, правоохранительные органы, представители традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители общественной палаты Московской области и муниципальных общественных палат, участники СВО, деятели культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, спорта, доверенные лица и представители избирательного штаба, руководители СМИ и почетные граждане региона.