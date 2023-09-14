https://ria.ru/20230914/dogazifikatsiya-1896312729.html

Челябинский губернатор поручил усилить темпы догазификации

Челябинский губернатор поручил усилить темпы догазификации - РИА Новости, 14.09.2023

Челябинский губернатор поручил усилить темпы догазификации

Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил усилить темпы догазификации в регионе, уровень которой составляет 77%, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:49

2023-09-14T13:49

2023-09-14T13:49

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

жкх

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил усилить темпы догазификации в регионе, уровень которой составляет 77%, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы, с приближением холодов особенно актуальным вопросом становится газификация - ее уровень в области составляет 77%, что выше общероссийского. Темпы планируется нарастить в ходе реализации профильных программ. "Продолжаем исполнять поручение президента по догазификации. Нужно темпы усиливать", - цитирует пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера с областного совещания с главами муниципалитетов и членами правительства. В 2023 году, поясняет пресс-служба, на строительство газопроводов и газовых сетей 22 муниципальным образованиям выделены субсидии в объеме более 1 миллиарда рублей по 43 объектам. К концу года планируется построить 350 км газопроводов и газовых сетей, будет газифицировано 23 населенных пункта с возможностью подключения к газу более трех тысяч домовладений, добавляется в сообщении. Пресс-служба напоминает, что по инициативе губернатора региона увеличен максимальный размер выплат на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Также ранее был расширен перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на эту меру соцподдержки. По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, максимальный размер единовременной социальной выплаты на оплату приобретения и установки внутридомового газового оборудования увеличен для отдельных категорий граждан со 100 тысяч до 150 тысяч рублей. "Для участников специальной военной операции и членов их семей максимальная сумма не меняется – это 200 тысяч рублей. Изменение размера единовременной социальной выплаты связано с ростом стоимости оборудования и материалов, из-за чего увеличилась средняя стоимость газификации частных жилых домов", – цитирует пресс-служба министерства социальных отношений слова Буториной. Так, по данным минсоца, Аргаяшский район является лидером среди муниципальных районов по количеству человек, воспользовавшихся выплатой на внутридомовое газовое оборудование. Выплаты предоставлены 287 семьям и одиноко проживающим гражданам, в том числе 218 – в этом году. Как уточняет областное министерство строительства и инфраструктуры, Аргаяшскому району ежегодно выделяются средства из областного бюджета на газификацию. Рекордная сумма в размере 80 миллионов рублей была предоставлена в прошлом году, благодаря чему были газифицированы село Кулуево, деревни Селяева и Акбашева. В этом году в планах провести газ в поселке Миасский Байрамгуловского сельского поселения, ведутся проектно-изыскательские работы в селе Яраткулова и поселке Кировский. Выплата на внутридомовое газовое оборудование в основном пользуется спросом у одиноких пенсионеров и семей из их числа, а также у многодетных семей. После увеличения размера выплаты обратившихся стало больше. "Людям пожилого возраста обслуживать печку тяжело. Отопление дровами – очень трудозатратный процесс. Одно дело – натопить дровами баньку раз в две недели, совсем другое – закидывать полную топку дров два, а то и три раза в день. Природный газ лидирует с большим отрывом не только по стоимости тепла, но и по удобству – включил котёл, и все, поэтому для жителей нашего района это наиболее удобный вид отопления", – цитирует пресс-служба министерства социальных отношений слова начальника управления социальной защиты населения Аргаяшского муниципального района Люции Хакимовой.

https://ria.ru/20230802/gazifikatsiya-1887742996.html

https://ria.ru/20230824/oborudovanie-1891983444.html

челябинская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

челябинская область, алексей текслер, жкх