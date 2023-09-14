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"Начали давить": в Польше восхитились маневром российской армии - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 14.09.2023 (обновлено: 15:14 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/desantniki-1896334933.html
"Начали давить": в Польше восхитились маневром российской армии
"Начали давить": в Польше восхитились маневром российской армии - РИА Новости, 14.09.2023
"Начали давить": в Польше восхитились маневром российской армии
Элитные подразделения ВДВ России, направленные на усиление позиций на фронте во время украинского контрнаступления, активно отбивают атаки ВСУ, отбрасывая... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:12
2023-09-14T15:14
специальная военная операция на украине
польша
россия
германия
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Элитные подразделения ВДВ России, направленные на усиление позиций на фронте во время украинского контрнаступления, активно отбивают атаки ВСУ, отбрасывая украинскую армию все дальше назад, пишет для польского издания Myśl Polska обозреватель Кшиштоф Подгурский."На флангах их (ВСУ. – Прим. ред.) начали "давить" русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?" – возмутился он.Подгурский отметил, что успехи работы ВДВ на линии фронта вызывают негодование у западных экспертов."Именно результатами работы русского десанта объясняются недавние припадки бешенства у притворяющихся беспристрастными военными аналитиками прокиевских пропагандистов, которые принялись активно поливать российские войска помоями &lt;…&gt;. Что ж, как мы видим, как только что-то идет "не так", то есть не по их сценарию, "маски" мнимого профессионализма и объективности слетают, обнаруживая подлинную сущность этих "аналитиков", – подчеркнул колумнист.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230914/boynya-1896294204.html
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польша, россия, германия, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Польша, Россия, Германия, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Начали давить": в Польше восхитились маневром российской армии

Myśl Polska: российские десантники успешно срывают атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Элитные подразделения ВДВ России, направленные на усиление позиций на фронте во время украинского контрнаступления, активно отбивают атаки ВСУ, отбрасывая украинскую армию все дальше назад, пишет для польского издания Myśl Polska обозреватель Кшиштоф Подгурский.
"На флангах их (ВСУ. – Прим. ред.) начали "давить" русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?" – возмутился он.
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Подгурский отметил, что успехи работы ВДВ на линии фронта вызывают негодование у западных экспертов.
"Именно результатами работы русского десанта объясняются недавние припадки бешенства у притворяющихся беспристрастными военными аналитиками прокиевских пропагандистов, которые принялись активно поливать российские войска помоями <…>. Что ж, как мы видим, как только что-то идет "не так", то есть не по их сценарию, "маски" мнимого профессионализма и объективности слетают, обнаруживая подлинную сущность этих "аналитиков", – подчеркнул колумнист.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеПольшаРоссияГерманияВладимир ПутинВоздушно-десантные войска РоссииНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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