https://ria.ru/20230914/desantniki-1896334933.html

"Начали давить": в Польше восхитились маневром российской армии

"Начали давить": в Польше восхитились маневром российской армии - РИА Новости, 14.09.2023

"Начали давить": в Польше восхитились маневром российской армии

Элитные подразделения ВДВ России, направленные на усиление позиций на фронте во время украинского контрнаступления, активно отбивают атаки ВСУ, отбрасывая... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:12

2023-09-14T15:12

2023-09-14T15:14

специальная военная операция на украине

польша

россия

германия

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Элитные подразделения ВДВ России, направленные на усиление позиций на фронте во время украинского контрнаступления, активно отбивают атаки ВСУ, отбрасывая украинскую армию все дальше назад, пишет для польского издания Myśl Polska обозреватель Кшиштоф Подгурский."На флангах их (ВСУ. – Прим. ред.) начали "давить" русские десантники. А ведь в Польше и Германии некоторые аналитики-пропагандисты уже чертили карты и писали аналитические статьи о прорыве русской обороны. Хочется их спросить: зачем? Какие были для этого основания?" – возмутился он.Подгурский отметил, что успехи работы ВДВ на линии фронта вызывают негодование у западных экспертов."Именно результатами работы русского десанта объясняются недавние припадки бешенства у притворяющихся беспристрастными военными аналитиками прокиевских пропагандистов, которые принялись активно поливать российские войска помоями <…>. Что ж, как мы видим, как только что-то идет "не так", то есть не по их сценарию, "маски" мнимого профессионализма и объективности слетают, обнаруживая подлинную сущность этих "аналитиков", – подчеркнул колумнист.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230914/boynya-1896294204.html

https://ria.ru/20230914/armiya-1896256270.html

польша

россия

германия

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польша, россия, германия, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, нато, вооруженные силы украины